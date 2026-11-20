De astăzi începe programul Casa Verde pentru baterii. Cei care au deja instalate panouri solare pe case vor putea primi 15 de mii de lei de la stat, pentru dispozitive de stocare. Înscrierile se deschid mai întâi pentru instalatori, urmate de cele pentru persoanele fizice. Potrivit celor mai recente date ANRE, peste 60% din cei 385 de mii de prosumatori din România nu au o baterie de stocare.

Radu este din Oradea și în ultimii ani a investit într-un sistem de panouri fotovoltaice. Acum vrea să se înscrie în noul program pentru a-și extinde capacitatea de stocare.

„Aveam o producție 1 MW vara, pe lună, dar noaptea, pe la 24:00 - 01:00, nu mai am curent și ia din rețea. Din 2026 până în prezent am făcut o economie de aproximativ 6-7.000 de lei, curent pe care l-aș fi luat din rețea”, calculează Radu Sturz.

Regula „primul venit, primul servit” va fi istorie, pentru că s-a renunţat la ea. Pentru departajarea solicitanților au fost introduse mai multe criterii. Înscrierile pentru persoanele fizice încep de astăzi.

„De această dată, nu vorbim despre o cursă contracronometru, ci de una a punctajelor. Suma maximă finanțată de stat este 15 mii de lei, iar un punctaj maxim se poate atinge instalând un acumulator de minim 15 kWh. Contribuția proprie depinde de suma aferentă fiecărui sistem”, spune Casiana Stoian, reprezentanta unei firme de instalare.

„Acest program finanțează capacități de stocare de minimum 10 kWh, care să poată prelua surplusul de energie produs de instalația de panouri fotovoltaice. Se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator, adică au acest sistem legat la rețea”, transmite jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.

Criteriile de departajare sunt valoarea contribuției proprii, capacitatea sistemului de stocare și finanțările anterioare.

„Această noutate de punctaj este în ton cu practica europeană pe subvenționarea de acest gen. Bateriile vor duce la semi-independență energetică”, explică președintele Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE), Dan Pîrșan.

Bugetul total al programului este de 400 de milioane de lei. Panourile fotovoltaice instalate de prosumatorii din România au ajuns la o putere de peste 4.200 de megawați, un record pentru sistemul energetic național.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

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Editor : Izabela Zaharia