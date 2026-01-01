Live TV

De azi intră în vigoare taxa pe coletele cu valoare din afara UE. Cât de mare e taxa și pentru ce tip de pachete se aplică

colete
Fiecare colet cu bunuri având valoare comercială declarată sub 150 euro, provenit din afara Uniunii Europene şi care intră pe teritoriul României, va fi taxat cu 25 de lei începând de azi, 1 ianuarie 2026.

Taxa se aplică coletelor care conţin bunuri livrate în cadrul vânzărilor la distanţă pentru produse importate din state sau teritorii din afara Uniunii Europene.

Responsabilitatea achitării taxei revine furnizorului bunurilor, expeditorului sau platformei digitale care facilitează vânzarea la distanţă, în funcţie de situaţia concretă.

Colectarea, declararea şi virarea taxei sunt în sarcina furnizorilor de servicii poştale, potrivit Agerpres.

Sumele colectate trebuie virate la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care coletul a fost predat destinatarului.

Procedura de declarare a taxei va fi stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 239/2025, publicată în Monitorul oficial la data de 15 decembrie.

