Live TV

De ce a rămas Cocktail Holidays fără licență: Ministerul Economiei confirmă nereguli grave, iar compania cere insolvența

Andreea Dobra Data publicării:
femeie cu valiza in camera de hotel
Foto: GettyImages
Din articol
Reacția ministrului Economiei Compania a cerut intrarea în insolvenţă Reacția companiei: „Traversăm un blocaj financiar temporar”

Touroperatorul Cocktail Holidays a fost amendat cu 34.000 de lei și a rămas fără licența de turism, în urma unui control al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a confirmat pentru redacția Digi24.ro sancțiunea aplicată operatorului. Între timp, compania a depus și cerere de intrare în insolvență.

Potrivit ministerului, verificările au avut loc în perioada 1–4 septembrie 2025, la sediul Prompt Service Travel Company SRL, firmă care operează marca Cocktail Holidays.

În urma controlului, inspectorii au constatat mai multe nereguli care au dus la sancţionarea companiei.

Printre problemele identificate: comercializarea de pachete turistice cu o valoare totală mai mare decât suma acoperită de poliţele de garantare, ceea ce punea în pericol protecţia turiştilor în caz de neplată, precum şi neasigurarea tuturor serviciilor incluse în pachetele vândute, fie direct turiştilor, fie prin agenţiile partenere.

Ca urmare, ministerul a decis: amendă de 34.000 lei, retragerea licenţei de turism nr. 561/2023, interdicţia de a încheia noi contracte de vânzare a pachetelor turistice şi obligaţia de a onora toate contractele deja încheiate până la 1 septembrie 2025.

Reacția ministrului Economiei

La solicitarea Digi24.ro, ministrul Radu Miruță a declarat că „s-a făcut un control acolo, s-au găsit nereguli, s-a aplicat sancțiunea. Adițional, am schimbat și ordinul de ministru astfel încât serviciul de monitorizare și prevenție din cadrul ministerului să solicite date relevante de la operatori, pentru a prinde din timp astfel de tendințe.”

Compania a cerut intrarea în insolvenţă

Pe portalul instanțelor de judecată a fost înregistrat Dosarul nr. 30781/3/2025, prin care Cocktail Holidays solicită deschiderea procedurii de insolvență.

Cererea vine după o perioadă tensionată, în care mai multe agenţii partenere au acuzat touroperatorul că nu şi-a achitat obligaţiile față de furnizori, inclusiv companii aeriene și hoteluri din destinații.

Din acest motiv, zeci de turişti români au fost ameninţaţi cu evacuarea din hoteluri, deşi îşi plătiseră vacanţele.

Reacția companiei: „Traversăm un blocaj financiar temporar”

Într-un comunicat transmis pe 1 septembrie, proprietarul Cocktail Holidays, Dan Goicea, a recunoscut dificultățile financiare ale firmei și a invocat contextul economic dificil.

„Ne confruntăm cu un blocaj financiar temporar şi depunem toate eforturile necesare pentru a redresa activitatea companiei în cel mai scurt timp posibil”, transmitea acesta.

Retragerea licenţei și cererea de insolvenţă ridică probleme importante pentru turiștii care au achiziționat vacanțe prin Cocktail Holidays sau prin agenţiile partenere.

Compania este obligată să onoreze contractele încheiate înainte de 1 septembrie 2025, iar în caz contrar prejudiciile ar trebui acoperite de instrumentele de garantare.

Totuși, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a constatat că valoarea pachetelor vândute depăşea acoperirea poliţelor, ceea ce ar putea complica recuperarea banilor.

Cocktail Holidays, cu peste 30 de ani de activitate pe piaţă, ajunge astfel într-o situaţie de colaps, pe fondul problemelor financiare acumulate.

Instanţa urmează să decidă dacă va deschide procedura de insolvenţă, iar ministerul a transmis că monitorizează situaţia pentru a proteja turiştii afectaţi.

CITEȘTE ȘI: Reacția agențiilor de turism, după ce Radu Miruță a denunțat „ţepele” date clienților: Afirmații nefondate, populiste, greşite juridic

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
1
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
sediul Curtea Europeană de Justiție
2
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
3
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
sorin grindeanu
4
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
bile de la loto
5
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel...
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
Digi Sport
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
justitie, ciocanel
Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De...
cismigiu parc soare meteo toamna apus
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade...
Douăzeci de persoane, inclusiv angajați, au ieşit din clădire.
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș: 5 persoane...
masina de lux
ANAF: Un demnitar a folosit în scop personal o maşină de lux...
Ultimele știri
Ministerul Energiei dă asigurări că prețurile carburanților la pompă nu vor exploda: „E suficientă motorină și benzină în România”
Secretarul de Stat Marco Rubio: Statele Unite și-au epuizat aproape complet potențialul de sancționare a Rusiei
Emil Boc: Verificările DNA la primăria Cluj-Napoca nu au legătură cu proiectul metroului. „Noi suntem victime colaterale”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Radu Miruță, ministrul Economiei.
Ministrul Economiei a sesizat DNA privind numirea conducerii ROMARM. „Au considerat că şefii lor trebuie să fie super şefi”
radu miruta - Sara Al Saud
Radu Miruță, întrevedere cu prințesa Sara Al Saud a Arabiei Saudite: „Diplomația economică nu este despre vizite simbolice”
Motorcycle at speed
Motociclist vitezoman lăsat 2 ani fără permis. A depășit de 13 ori linia continuă
rafinaria petrotel lukoil
Radu Miruţă, despre sancţiunile americane aplicate Lukoil: Există nişte datorii ale acestor companii, să nu rămânem iar cu o pagubă
Medientag bei Rheinmetall in Unterlüss
Miruţă, despre contractul cu Rheinmetall: „Am introdus obligaţia de a implica furnizorii din lanţul de producţie local”
Partenerii noștri
Pe Roz
A pierdut toți banii primiți ca dar chiar în noaptea nunții și și-a distrus căsnicia din cauza unui viciu...
Cancan
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
Fanatik.ro
Novak Djokovic a dezvăluit ce vrea să-i fie scris pe mormânt! Când se va retrage din activitate campionul sârb
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
A fost anunțat arbitrul meciului Bosnia – România. Controverse uriașe în jurul său: l-a făcut praf pe...
Adevărul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul...
Playtech
Cât plătești la gaz pentru un apartament de două camere cu centrală termică. Estimare realistă
Digi FM
Ada Galeș, despre forma rară de cancer care i-a pus vocea în pericol: M-a ajutat faptul că...
Digi Sport
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce...
Pro FM
Dolly Parton, noi declarații după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate: „Nu am timp să îmbătrânesc!”
Film Now
„Predator: Badlands” stabileşte un record al francizei. Ce încasări a avut la debutul în box office-ul...
Adevarul
Care este călcâiul lui Ahile al NATO: țările baltice sau România/Bulgaria? Răspunsul neașteptat al unui...
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii 275 lei la pensie într-un an? Medicamentele cu 5% mai scumpe. Uleiul, pâinea cu 10%
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Actorii din „Now You See Me”, impresionați să lucreze cu Morgan Freeman: „E o adevărată legendă!” Cum se...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...