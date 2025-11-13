De ce a rămas Cocktail Holidays fără licență: Ministerul Economiei confirmă nereguli grave, iar compania cere insolvența

Touroperatorul Cocktail Holidays a fost amendat cu 34.000 de lei și a rămas fără licența de turism, în urma unui control al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a confirmat pentru redacția Digi24.ro sancțiunea aplicată operatorului. Între timp, compania a depus și cerere de intrare în insolvență.

Potrivit ministerului, verificările au avut loc în perioada 1–4 septembrie 2025, la sediul Prompt Service Travel Company SRL, firmă care operează marca Cocktail Holidays.

În urma controlului, inspectorii au constatat mai multe nereguli care au dus la sancţionarea companiei.

Printre problemele identificate: comercializarea de pachete turistice cu o valoare totală mai mare decât suma acoperită de poliţele de garantare, ceea ce punea în pericol protecţia turiştilor în caz de neplată, precum şi neasigurarea tuturor serviciilor incluse în pachetele vândute, fie direct turiştilor, fie prin agenţiile partenere.

Ca urmare, ministerul a decis: amendă de 34.000 lei, retragerea licenţei de turism nr. 561/2023, interdicţia de a încheia noi contracte de vânzare a pachetelor turistice şi obligaţia de a onora toate contractele deja încheiate până la 1 septembrie 2025.

Reacția ministrului Economiei

La solicitarea Digi24.ro, ministrul Radu Miruță a declarat că „s-a făcut un control acolo, s-au găsit nereguli, s-a aplicat sancțiunea. Adițional, am schimbat și ordinul de ministru astfel încât serviciul de monitorizare și prevenție din cadrul ministerului să solicite date relevante de la operatori, pentru a prinde din timp astfel de tendințe.”

Compania a cerut intrarea în insolvenţă

Pe portalul instanțelor de judecată a fost înregistrat Dosarul nr. 30781/3/2025, prin care Cocktail Holidays solicită deschiderea procedurii de insolvență.

Cererea vine după o perioadă tensionată, în care mai multe agenţii partenere au acuzat touroperatorul că nu şi-a achitat obligaţiile față de furnizori, inclusiv companii aeriene și hoteluri din destinații.

Din acest motiv, zeci de turişti români au fost ameninţaţi cu evacuarea din hoteluri, deşi îşi plătiseră vacanţele.

Reacția companiei: „Traversăm un blocaj financiar temporar”

Într-un comunicat transmis pe 1 septembrie, proprietarul Cocktail Holidays, Dan Goicea, a recunoscut dificultățile financiare ale firmei și a invocat contextul economic dificil.

„Ne confruntăm cu un blocaj financiar temporar şi depunem toate eforturile necesare pentru a redresa activitatea companiei în cel mai scurt timp posibil”, transmitea acesta.

Retragerea licenţei și cererea de insolvenţă ridică probleme importante pentru turiștii care au achiziționat vacanțe prin Cocktail Holidays sau prin agenţiile partenere.

Compania este obligată să onoreze contractele încheiate înainte de 1 septembrie 2025, iar în caz contrar prejudiciile ar trebui acoperite de instrumentele de garantare.

Totuși, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a constatat că valoarea pachetelor vândute depăşea acoperirea poliţelor, ceea ce ar putea complica recuperarea banilor.

Cocktail Holidays, cu peste 30 de ani de activitate pe piaţă, ajunge astfel într-o situaţie de colaps, pe fondul problemelor financiare acumulate.

Instanţa urmează să decidă dacă va deschide procedura de insolvenţă, iar ministerul a transmis că monitorizează situaţia pentru a proteja turiştii afectaţi.

CITEȘTE ȘI: Reacția agențiilor de turism, după ce Radu Miruță a denunțat „ţepele” date clienților: Afirmații nefondate, populiste, greşite juridic