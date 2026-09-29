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De ce au fost prezenți militari la audierea lui Radu Miruță din Parlament: explicațiile oficiale de la Ministerul Apărării

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PARLAMENT - AUDIERE MINISTRI - COMISII - 28 SEP 2026
Radu Miruță - Audierea în comisiile de specialitate a miniștrilor desemnați pentru a face parte din guvernul condus de Siegfried Mureșan, la Palatul Parlamentului din București, 28 septembrie 2026. Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Explicațiile MApN Radu Miruță dă exemplu și alți miniștri ai Apărării

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a emis o serie de precizări oficiale cu privire la prezența mai multor cadre militare la audierea lui Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, activitate care a avut loc luni, 28 septembrie, în cadrul Comisiilor reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Parlamentul României.

Explicațiile MApN

Reprezentanții MApN subliniază, într-un comunicat de presă, participarea ofițerilor la acest eveniment se înscrie în practica normală a instituției și nu reprezintă o situație excepțională. Specialiști din cadrul structurilor centrale – precum Direcția generală pentru armamente, Direcția generală financiar-contabilă și Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului – asistă în mod uzual miniștrii la audierile pentru avizare, indiferent dacă este vorba despre preluarea unui nou mandat sau continuarea celui actual, potrivit sursei citate.

Conform comunicatului transmis de instituție, prezența ofițerilor în comisiile parlamentare a avut ca scop exclusiv informarea corectă și promptă a deputaților și senatorilor. Aceștia erau pregătiți să ofere detalii specifice și date actualizate în cazul în care ar fi apărut întrebări legate de programele de înzestrare, bugete sau resurse umane.

MApN a mai clarificat faptul că, fiind vorba despre o procedură standard de suport tehnic, nu a fost necesară emiterea unor mandate oficiale de reprezentare.

Ministerul dă asigurări că întreaga activitate a cadrelor militare prezente la Parlament este perfect legală, fiind guvernată de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Legea nr. 346/2006 privind organizarea MApN și Regulamentul de ordine interioară în unitate (Ordinul M 38/2016).

Radu Miruță dă exemplu și alți miniștri ai Apărării

De ce au venit militari la audiere? Răspunsul e simplu: de obicei. Fiindcă e nedrept pentru militarii care au venit ieri la audierea mea să fie întrebaţi de ce au venit, public lista ultimilor 5 miniştri audiaţi în acelaşi loc. Toţi, inclusiv generalul Ciucă, au venit însoţiţi de cadre militare cu responsabilităţi specifice”, a scris, marţi, pe Facebook, Radu Miruţă, publicând lista politicienilor audiaţi pentru Ministerul Apărării şi a militarilor care i-au însoţit.

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Pe listă sunt Nicolae Ciucă (PNL), Vasile Dîncu (PSD), Angel Tîlvăr (PSD), Ionuţ Moşteanu (USR) şi Sorin Cîmpeanu (PNL), dar şi reprezentanţi ai Ministerului care i-au însoţit.

Miruţă precizează că prezenţa la audieri a reprezentanţilor MApN, ca şi în cazurile anterioare, s-a desfăşurat cu respectarea dispoziţiilor legale şi prin raportare la atribuţiile celor trei cadre militare.

„După cum se vede din poza de mai jos, la Apărare prezenţa militară în comisii este una uzuală, cu caracter repetitiv şi cu toate că am o relaţie profesională foarte bună cu aceşti oameni, nu au făcut nimic special pentru audierea mea”, a mai transmis Miruţă.

Editor : Ș.R.

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