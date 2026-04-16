De ce nu a fost prezent Nicușor Dan la catafalcul lui Mircea Lucescu

Într-un interviu la EuropaFM, președintele Nicușor Dan a explicat de ce nu a fost prezent la catafalcul lui Mircea Lucescu, acolo unde multe personalități ale țării, inclusiv fostul președinte Traian Băsescu, și-au luat adio de la ilustrul antrenor.

„Inclusiv în emisiunea asta am discutat de contre, tensiuni, diferențe de opinie, reacțiuni morale. Am fost impresionat de armonia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului”. Nicușor Dan a spus că urmărește evenimentele sportive, dar mai ales pentru reacțiile de după și pentru comentarii.

„Nu am televizor acasă din cauza copiilor, să nu se uite. Cred că a fost un eveniment emoționant în toate acele zile în care sicriul a fost la Arena Națională. Nu am vrut să duc într-o zonă politică cu o eventuală prezență a mea. Oamenii au fost extraordinari de decenți – ăsta e un lucru bun pentru România și când se întâmplă lucruri bune, noi trebuie să le salutăm”.

