Exclusiv De ce nu doarme Ciprian Ciucu: problema care îl ține treaz pe candidatul PNL la Primăria Capitalei

Data actualizării: Data publicării:
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu Foto: Digi24
Candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a enumerat care sunt cele mai mari probleme ale Bucureștiului. Prezent în studioul Digi24, el a spus că este nevoie de politici publice și de legi schimbate în privința consolidării clădirilor cu risc seismic. Pe lângă riscurile legate de cutremur, în studio s-a mai vorbit despre alte probleme ale Capitalei, precum traficul, metroul, termoficarea, dar și locul din București de care lui Ciucu îi este rușine.

„Cea mai mare problemă reală nepercepută este riscul seismic”, a spus Ciucu. „Suntem o capitală cu foarte mare risc seismic. Această problemă este dată de proximitatea unui centru seismic și avem Vrancea care bate exact pe București. Apoi, vorbim și de calitatea fondului construit, adică imobilele construite în special în centru. Nu s-a făcut suficient aici. De fapt, aceasta este și problema care mă ține treaz noaptea. Traficul, evident, ne otrăvește aerul și ne îmbolnăvește, termia ne costă mult decât face și ar trebui să limităm pierderile. Dar cum să vă zic? Ceea ce mă ține treaz noaptea, pentru că știu că există această problemă, este numărul maer de clădiri care ar putea cădea la un cutremur.”

„În primul rând trebuie ca să conștientizăm problema, să o acceptăm, să urmeze politici, inclusiv în legislație. Astăzi de de exemplu, dacă vrei ca să consolidezi un bloc și cineva nu vrea să plece din apartament, s-a terminat. Ok, eu sunt liberal și respect dreptul la proprietate. Respect dreptul la proprietate, dar dreptul la viață trebuie să fie cumva superior dreptului la proprietate. Și atunci trebuie să recunoaștem că avem aceste probleme, dar nu vreau ca să doar să rezolv probleme, vreau ca să creez cadru prin care orașul să se dezvolte armonios”, a explicat el.

O așteptare realistă pentru a se vedea o îmbunătățire a problemei traficului ar fi de doi ani și jumătate, crede Ciucu, dar pentru aceasta este nevoie de „măsuri curajoase, focalizate pe mobilitate și nu pe trafic”.

„Bandă dedicată. Transport trebuie să fie predictibil, să vină la timp, să fie bine conectat ca să ajungi din punctul A în punctul B într-un timp rezonabil, să fie curat, să fie pus la punct și foarte important să te simți în siguranță, că știi când pleci de acasă, știi la orice oră ajungi în siguranță, curat. Traficul nu este o problemă inginerească, este o problemă de comportament. Deci mobilitatea presupune politici de schimbare de comportament de mobilitate, despre asta este vorba. Și evident, ele vin cu niște măsuri care nu întotdeaua sunt cele mai populare. Dar dacă vrem ca să ne civilizăm și să nu mai vedem mașini pe trotuare în centrul orașului nostru trebuie ca să vorbim cu oamenii direct, să le spunem și unde o să ajungem. Eu am această experiență, eliberat kilometri întregi de trotuare, de mașini factual, ne uităm pe Google maps. La început, toată lumea o să te înjure. Da, a fost oarecare recul, dar acum, dacă oamenii mai văd mașini pe trotuar, ei cumva sunt nemulțumiți, se agită, sună la poliția locală.

„Magheru, bulevardul tinereții mele. Pentru că arată ca un tunel insalubru. Tot ce este stânga-dreapta este mort, este ocupat de benzi peste benzi de circulație, este foarte zgomotos, clădirile sunt degradate, începând cu Ciclopul. Și unul din primele lucruri pe care le voi face ca primar general este să inițiez un PUZ de regenerare urbană pentru Magheru, ca să fie foarte, foarte clar. Modelul Ramblas sau alte modele din orașe recunoscute europene în care ai zone comerciale, zone care sunt pline de viață, zone în care oamenii vin acolo de plăcere. Este un model pe care Bucureștiul îl poate urma”, a declarat Ciucu.

Ciprian Ciucu crede că în acest moment nici posibilitatea încășzirii cu gaz, nici cu ajutorul curentului electric nu sunt soluții durabile.

„Din păcate, București a pierdut vreo câteva sute de milioane de lei casă, despre asta nu s-a vorbit, dar schimbarea conductelor continuă. Rețeaua noastră de termoficare, în special pe vestul orașului, este foarte veche și nu mai face față. Am vrut să fac stații electrice de încărcare pentru mașini cât mai multe și mi s-a spuscă nu o să suporte rețeaua, o să pice rețeaua”.

„Ce soluții există? Deci dacă o să mergem pe centrale de apartament, pe gaz, cât mai mult gaz, asta și poluează foarte, foarte mult și prezintă și pericol. Dacă o să mergem pe electric, nu face față rețeaua. Și atunci da, va trebui să continuăm să investim în sistemul de termoficare, să fie redimensionată și să eliminăm pierderile, pentru că în acest moment, în timp ce noi vorbim, banii curg în pământ. În acel moment când elimini pierderile, nu mai e nevoie nici de subvenții uriașe, pentru că problema Radetului este că atrage subvenții foarte mari”.

„În acest moment, Primăria ar intra în faliment dacă ar lua metroul, dar planificat etapizat, cu niște borne foarte clare, da, la finalul zilei va trebui ca să-și asume, pentru că nu-i normal ca să subvenționeze oamenii din țară București-ului”, mai spune Ciucu.

 

Editor : Sebastian Eduard

