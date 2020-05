Din 15 mai purtarea măştilor de protecţie devine obligatorie în spaţiile publice închise şi în transportul în comun. Mulţi români nu au aşteptat această dată şi deja folosesc măştile chiar şi pe stradă, în aer liber. Un gest de responsabilitate - spun specialiştii. Există însă şi cetăţeni care nu vor să le poarte, iar unele dintre motivele invocate sunt nocive şi periculoase. Câțiva spun că nu cred în pandemia COVID-19 sau că masca nu îi protejează deloc. Complet fals, le răspund specialiştii.

Doamna din imagini are 63 de ani şi se află la limita categoriei de risc. A ales să nu poarte mască şi nici mănuşi dintr-un motiv care poate deveni extrem de periculos şi nociv.



Femeie: Să vă spun sincer, nu cred

Reporter: Ce nu credeţi?

Femeie: Nu cred cu pandemia, cu... Şi spunea că Bill Gates nu ştiu ce face cu noi tot felul de improvizaţii, cu populaţia, o fi şi ceva, dar nu aşa...



De aceea, este obligatoriu să vă luaţi informaţiile doar din surse sigure şi obiective. Până la urmă mărturiseşte că are în poşetă mască şi mănuşi pentru situaţia în care cineva îi va cere să le poarte.



Femeie: Am, uitaţi câte măşti şi mănuşi

Reporter: Dar nu le purtați că nu credeţi

Femeie: Nu cred în asta şi ceea ce nu cred, nu mă... aşa că pun o eşarfă sau ceva aşa

Reporter: Păi şi de ce le mai ţineţi în geantă?

Femeie: Le ţin aşa că, aţi văzut că este, în anumite supermarketuri, sunt nişte condiţii, legi, dispoziţii, să punem mască.

Reporter: A, că sunteţi obligată şi să le aveţi la dumneavoastră atunci.

Femeie: Da.



În staţia de autobuz, un alt domn care se apropie de categoria de risc nu poartă mască. Este convins că nu îl ajută în vreun fel.



Bărbat: Nu are nicio valoare.

Reporter: Credeţi asta? De ce ziceţi?

Bărbat: Pentru că o spun specialiştii, din contră mai rău de îmbolnăveşti cu masca şi nici nu te protejează masca

Reporter: Specialiştii tocmai asta spun, să o purtăm.

Bărbat: Nu. Uitaţi-vă mai bine la specialiştii din afară, din Franta, din America.



Specialiştii spun însă exact contrariul. În aceste vremuri, masca de protecţie îţi poate salva viaţa sau o poate salva pe a celui de lângă tine. De preferat ar fi una chirurgicală, dacă nu aveţi, este bună şi cea textilă.



Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne, la Digi24: "Sunt măștile clasice chirurgicale și sunt măştile nemedicale, dar si ele pot face rolul lor. Rămâne masca chirurgicala care e cu acest metal pentru stradă, pentru că are un anumit grad de protecție decât masca nemedicală."



Chiar dacă pe stradă se poate observa că majoritatea oamenilor au început deja să poarte măşti, persoanele care nu au îşi găsesc tot felul de motive.



"Nu, pentru că nu am acces la persoane, nu stau aproape de persoane, caut să evit contactul."



"Poate dumneavoastră vă este mai uşor să o purtaţi neavând probleme cu ochii, dacă eu am probleme cu ochii, eu nu pot să o port pentru că respirând se aburesc ochelarii dar până la urmă o să trebuiască, trebuie să purtăm că trebuie să o purtăm."



Masca trebuie poziţionată corect pe faţă astfel încât să ne acopere şi nasul şi gura. Purtarea măştii, sub nas, o face inutilă.

Raed Arafat a explicat la Digi24 cum trebuie purtată corect masca sanitară.



Din 15 mai purtarea măştilor devine obligatorie în spaţiile publice închise şi în mijloacele de transport în comun.

Redactare G.M.