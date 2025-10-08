Climatologul Alex Trandafir a explicat, în direct la Digi24, că avertizările meteo trebuie înțelese în funcție de specificul fiecărei regiuni, pentru că „riscurile nu sunt aceleași pentru toată lumea”. Deși o parte a populației a considerat exagerate măsurile luate de autorități în contextul codului roșu de ploi, specialistul explică faptul că fenomenele meteo nu afectează uniform teritoriul și că zone precum Constanța sau Giurgiu au fost expuse unor pericole mai mari decât Capitala.

„Cred că mai important decât intensitatea fenomenului este să înțelegem că aceste avertizări și tot ceea ce ține de transmiterea informațiilor și comunicărilor din partea autorităților se fac la fel pentru toată lumea. În schimb, riscul nu este același, pentru că vedem — mă uit aici la imaginile astea (din Siliștea n.r) — și sper că le vede lumea și înțelege faptul că a fost totuși un fenomen extrem de periculos, care a afectat o mare parte din populație. Și atunci, sigur că în cazurile acestea, în care avem zone expuse la risc extrem, putem discuta și despre provizii”, a explicat Alex Trandafir, climatolog, la Digi24.

El a atras atenția că persoanele aflate în zone mai puțin expuse tind uneori să reacționeze exagerat la avertizări, în timp ce oamenii din regiunile cu risc ridicat pot fi mai puțin informați.

„În momentul în care discutăm de zone mai puțin expuse, e important să nu mergem în zona alarmistă. Din păcate, de foarte multe ori, cei care sunt mai puțin expuși sunt extrem de conectați la avertizările astea și riscă să supraestimeze riscul, iar persoanele care chiar sunt expuse la inundații, poate că nu primesc la fel de bine informațiile, și apoi ne trezim cu astfel de tragedii, cu incidente, cu persoane evacuate care nu mai pot să trăiască în casa pe care o aveau”, a spus climatologul.

El a insistat asupra importanței înțelegerii corecte a termenilor meteorologici și a mesajelor oficiale.

„E important să înțelegem acest lucru: în momentul în care primim astfel de avertizări, ele trebuie accentuate, pentru că altfel riscăm să nu ajungă la toate persoanele. În același timp, trebuie să cunoaștem toți termenii. Când vedem cuvântul ciclon, să știm exact la ce să ne așteptăm, în funcție de zona în care ne aflăm. Nu ne afectează la fel dacă suntem în București, cum ne-ar afecta dacă am fi într-o zonă — cum e satul acesta (localitatea Siliștea n.r) — care cel mai probabil este într-o albie majoră a unui râu”, a explicat el

Expertul a explicat și cum se diferențiază tipurile de inundații și de ce în acest caz există un interval mai mare pentru luarea măsurilor.

„Discutăm despre zone expuse diferit, și există diverși factori care afectează această expunere, cum este și vârsta. E logic că în momentul în care avem mai puțină mobilitate riscăm să fim mai expuși la astfel de fenomene. Totuși, cât de bruste sunt aceste treceri în cazul unui astfel de episod de precipitații abundente nu e la fel ca în cazul viiturilor rapide. Vara, de exemplu, în Suceava, am avut inundații care s-au produs în câteva minute, când debitul apei s-a triplat. Aici discutăm despre ore sau chiar zile în care aceste precipitații se pot acumula. Deci durata în care putem lua măsuri este mai mare”, a adăugat el.

