De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a instituției

Jandarmeria Română a fost nevoită să ofere explicații, marți, după ce în stațiile de metroul bucureștean au fost observați jandarmi înarmați cu arme automate. Călătorii au observat patrulele de jandarmi, unii dintre ei adresându-se instituției pentru explicații, mai ales că unii dintre jandarmi pot fi văzuți echipați complet, cu veste antiglonț și arme.

Imaginile surprinse de călători arată echipe Jandarmeriei patrulând pe peroane și în zonele de acces.

„Am primit mai multe fotografii cu prezența jandarmilor la metrou. Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați! Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav.

Prezența lor are un caracter preventiv și face parte din misiunile zilnice desfășurate pentru ca voi să fiți în siguranță”, arată Jandarmeria Română într-o postare în pagina sa de Facebook.

De ce sunt echipați așa

„Bine, dar de ce sunt așa echipați?” – sunt întrebați cei de la Jandarmerie.

„Jandarmii pe care îi vedeți provin din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, iar echipamentul pe care îl poartă face parte din dotarea standard a acestei structuri.

Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră! Solicitați-le sprijinul, în situația în care aveți nevoie. Chiar și o fotografie, dacă vi se par a fi instagramabili”, dă asigurări instituția.

