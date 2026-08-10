Nivelul Dunării în zona Cernavodă a scăzut cu 5 centimetri față de ieri, asta după ce, după scufundarea barjelor, se observase o ușoară creștere a nivelului. De altfel, reprezentanții Apelor Române spun că în următoarele zile nivelul apei ar urma să mai scadă la Cernavodă. Ana Maria Agiu, purtătoarea de cuvânt a Administrației Apele Române, a spus la Digi24 că operațiunile de dragare a Dunării, pentru care Guvernul a alocat astăzi fonduri, sunt „vitale”.

„Efectul pe care l-a generat scufundarea celor patru barje s-a resimțit în cursul zilei de ieri, având în vedere că aveam un nivel de minus 4 cm, acesta s-a stabilizat și a crescut cu încă 4 cm, deci, per total, efectul imediat a fost de o creștere de nivel de 8 cm. Dar problema este următoarea: pe de o parte, ne confruntăm în continuare cu un regim hidrologic extrem de deficitar, la intrarea în țară precipitațiile pe care le așteptam și care speram că vor duce la o creștere a nivelelor în bazinul superior, mai ales în amonte de Budapesta, conform estimărilor actuale realizate pe baza ultimelor informații și prognoze hidrologice primite de la Centrele de Prognoză Hidrologică din Ungaria și Serbia, pentru următoarele 7 zile, pe sectorul românesc, datele hidrologice indică doar o menținere a unui regim relativ staționar al debitelor Dunării la intrarea în țară, și anume în jurul valorilor actuale de 1.400 m³/s”, a spus Agiu.

„Din păcate, creșterea din bazinul superior nu se va resimți și, la intrarea în țară, din cauza scăderii din ultimele zile a debitelor din bazinul hidrografic al râului Sava, principalul afluent din bazinul mijlociu al Dunării. Pentru a putea să se îmbunătățească acest regim hidrologic la Dunăre, avem nevoie de câteva episoade de precipitații importante cantitativ. Vorbim de episoade de 2-3 zile care să se înregistreze pe suprafețe extinse și din păcate, nu doar în bazinul superior al Dunării, ci și bazinul mijlociu, precum și bazinul hidrologic al râului Sava. Prin urmare, așteptăm precipitații și creșteri mai importante de debite în data de 24-26 august”, a adăugat ea.

„Cumulat cu această prognoză, care nu este foarte optimistă, și, mai mult, cu faptul că am avut acele intervenții care au reușit practic, cu ușoare variații de nivel, să menținem și să prelungim, iată, cu o săptămână de eforturi, funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă, astăzi se fac eforturi în continuare, chiar dacă avem din punct de vedere statistic, hidrologic, această scădere, ieri a crescut cu 8 cm, astăzi a scăzut cu 5 cm, iar în continuare prognoza arată că câteva zile va continua aceeași tendință de scădere pe care a avut-o și în ultimele 2 săptămâni, adică cu 2 cm/zi și apoi va urma o perioadă de scădere de 1 cm și urmând poate ulterior să se stabilizeze.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor reactualizează prognozele în fiecare zi, deci în fiecare zi vom primi o nouă prognoză cu o prelungire de încă o zi. Prin urmare, nu vrem să creăm un nivel de așteptări și nici nu vrem să greșim. Pe de altă parte, ce vreau să subliniez este faptul că de la acea bifurcație până la Cernavodă avem o distanță de 60 km. Acolo s-au constatat niște praguri care dau niște pulsații de nivel, deci nu trebuie să luăm această prognoză ca una exclusivă, ci trebuie să luăm în calcul și anumiți factori locali care pot să influențeze anumite ușoare creșteri de nivel, apoi scăderi ale nivelului”, a mai spus purtătoarea de cuvânt.

„Din acest motiv, Guvernul a alocat bani pentru acțiunile de dragare. Acțiunile de dragare se realizează de către Administrația Fluvială a Dunării de Jos, fiind în aria sa de responsabilitate și de competență, și aceasta este și recomandarea noastră, ca în aceste zile, extrem de importante pentru toți, de a menține reactorul 2 de la Cernavodă în funcțiune, trebuie să continue aceste acțiuni de dragare tocmai pentru a fluidiza, pentru a conduce, pentru a redirecționa cât mai mult apa către Cernavodă.

Aceste acțiuni de dragare au început, din informațiile pe care le deținem, încă de la începutul perioadei de criză, adică începând cu 10 iulie. Ele sunt extrem de importante atât pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Prin urmare, faptul că se realizează aceste acțiuni, cumulate cu măsurile anterioare, trebuie să conștientizăm faptul că sunt extrem, chiar vital de importante pentru asigurarea scurgerii apelor, mai ales că vă spuneam că există aceste praguri care pot să blocheze scurgerea apelor”, a explicat Agiu.

Editor : M.B.