Live TV

Exclusiv De ce sunt „vitale” operațiunile de dragare a Dunării pentru centrala de la Cernavodă. Apele Române: „Prognoza nu e optimistă”

Data publicării:
dunare debit icon apele romane
Foto: Apele Române
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Nivelul Dunării în zona Cernavodă a scăzut cu 5 centimetri față de ieri, asta după ce, după scufundarea barjelor, se observase o ușoară creștere a nivelului. De altfel, reprezentanții Apelor Române spun că în următoarele zile nivelul apei ar urma să mai scadă la Cernavodă. Ana Maria Agiu, purtătoarea de cuvânt a Administrației Apele Române, a spus la Digi24 că operațiunile de dragare a Dunării, pentru care Guvernul a alocat astăzi fonduri, sunt „vitale”.

„Efectul pe care l-a generat scufundarea celor patru barje s-a resimțit în cursul zilei de ieri, având în vedere că aveam un nivel de minus 4 cm, acesta s-a stabilizat și a crescut cu încă 4 cm, deci, per total, efectul imediat a fost de o creștere de nivel de 8 cm. Dar problema este următoarea: pe de o parte, ne confruntăm în continuare cu un regim hidrologic extrem de deficitar, la intrarea în țară precipitațiile pe care le așteptam și care speram că vor duce la o creștere a nivelelor în bazinul superior, mai ales în amonte de Budapesta, conform estimărilor actuale realizate pe baza ultimelor informații și prognoze hidrologice primite de la Centrele de Prognoză Hidrologică din Ungaria și Serbia, pentru următoarele 7 zile, pe sectorul românesc, datele hidrologice indică doar o menținere a unui regim relativ staționar al debitelor Dunării la intrarea în țară, și anume în jurul valorilor actuale de 1.400 m³/s”, a spus Agiu.

„Din păcate, creșterea din bazinul superior nu se va resimți și, la intrarea în țară, din cauza scăderii din ultimele zile a debitelor din bazinul hidrografic al râului Sava, principalul afluent din bazinul mijlociu al Dunării. Pentru a putea să se îmbunătățească acest regim hidrologic la Dunăre, avem nevoie de câteva episoade de precipitații importante cantitativ. Vorbim de episoade de 2-3 zile care să se înregistreze pe suprafețe extinse și din păcate, nu doar în bazinul superior al Dunării, ci și bazinul mijlociu, precum și bazinul hidrologic al râului Sava. Prin urmare, așteptăm precipitații și creșteri mai importante de debite în data de 24-26 august”, a adăugat ea.

„Cumulat cu această prognoză, care nu este foarte optimistă, și, mai mult, cu faptul că am avut acele intervenții care au reușit practic, cu ușoare variații de nivel, să menținem și să prelungim, iată, cu o săptămână de eforturi, funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă, astăzi se fac eforturi în continuare, chiar dacă avem din punct de vedere statistic, hidrologic, această scădere, ieri a crescut cu 8 cm, astăzi a scăzut cu 5 cm, iar în continuare prognoza arată că câteva zile va continua aceeași tendință de scădere pe care a avut-o și în ultimele 2 săptămâni, adică cu 2 cm/zi și apoi va urma o perioadă de scădere de 1 cm și urmând poate ulterior să se stabilizeze.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor reactualizează prognozele în fiecare zi, deci în fiecare zi vom primi o nouă prognoză cu o prelungire de încă o zi. Prin urmare, nu vrem să creăm un nivel de așteptări și nici nu vrem să greșim. Pe de altă parte, ce vreau să subliniez este faptul că de la acea bifurcație până la Cernavodă avem o distanță de 60 km. Acolo s-au constatat niște praguri care dau niște pulsații de nivel, deci nu trebuie să luăm această prognoză ca una exclusivă, ci trebuie să luăm în calcul și anumiți factori locali care pot să influențeze anumite ușoare creșteri de nivel, apoi scăderi ale nivelului”, a mai spus purtătoarea de cuvânt.

„Din acest motiv, Guvernul a alocat bani pentru acțiunile de dragare. Acțiunile de dragare se realizează de către Administrația Fluvială a Dunării de Jos, fiind în aria sa de responsabilitate și de competență, și aceasta este și recomandarea noastră, ca în aceste zile, extrem de importante pentru toți, de a menține reactorul 2 de la Cernavodă în funcțiune, trebuie să continue aceste acțiuni de dragare tocmai pentru a fluidiza, pentru a conduce, pentru a redirecționa cât mai mult apa către Cernavodă.

Aceste acțiuni de dragare au început, din informațiile pe care le deținem, încă de la începutul perioadei de criză, adică începând cu 10 iulie. Ele sunt extrem de importante atât pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Prin urmare, faptul că se realizează aceste acțiuni, cumulate cu măsurile anterioare, trebuie să conștientizăm faptul că sunt extrem, chiar vital de importante pentru asigurarea scurgerii apelor, mai ales că vă spuneam că există aceste praguri care pot să blocheze scurgerea apelor”, a explicat Agiu.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ardei iuti
1
Legătura dintre consumul de ardei iute și cancer. Ce a descoperit un nou studiu
JURNAL ORA 18 090826_02217
2
Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au fost reținuți. Mărturia echipajului: „Au...
Boxing In Riyadh: Tyson Fury v Francis Ngannou
3
Mii de fani s-au strâns la o catedrală pentru nunta lui Cristiano Ronaldo şi Georgina...
Mohsen Rezaei
4
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
profimedia-1051364381
5
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Digi Sport
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Centrala Hidroelectrica Portile de Fier 1
Secetă istorică pe Dunăre. Producţia de energie la Porţile de Fier este la jumătate faţă de media ultimilor cinci ani
incendiu de vegetație în Franța
Aproape 70% din teritoriul Franţei este vizat de resticţii privind utilizarea apei. Ședință de criză a guvernului de la Paris
ANAR Dunare 3
Debitul Dunării rămâne la 1.400 m³/s la intrarea în țară. Apele Române anunță când ar putea crește nivelul
Nuclear plant chimneys displaying flag of Hungary with according text
Ungaria reconectează o turbină a centralei nucleare de la Paks. Cu cât a crescut nivelul Dunării
CALARASI - ILUSTRATIE - DUNARE - BARJE - CANALUL BALA - 6 AUG 2026
Avertisment de la Min. Energiei: Acțiunile pe Dunăre nu au fost durabile. Trebuie să fim pregătiți și pentru închiderea unității 2
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
„Propagandă stalinistă”. Reacția dură a MAE după ce Rusia a atacat...
oameni care intervin la o cladire prabusita in columbia
Cutremur puternic în Columbia. Cel puțin 18 morți și mai multe...
masini de lupta noi
Miruță cere mai multe produse românești pentru Apărare. „Vehiculele...
intrarea in sala CCR
Nicușor Dan a contestat la CCR noua lege a integrității. Când vor...
Ultimele știri
Radu Burnete anunță când „va deveni o prioritate” formarea noului guvern. „Era dificil să aducem partidele la masă”
O felină mare asemănătoare cu o pumă, semnalată în apropierea Varșoviei. Localnicii, sfătuiți să nu lase copiii nesupravegheați
Putin a mers în Siberia pentru a treia oară în aproape trei săptămâni, departe de raza de acţiune a dronelor ucrainene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore s-a căsătorit. Nuntă de vis în Idaho. Primele imagini cu...
Cancan
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă'...
Fanatik.ro
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă...
editiadedimineata.ro
Google Earth a devenit, pentru o zi, o fabrică de imagini false
Fanatik.ro
La un pas de tragedie pe Ion Oblemenco: un fan a căzut în gol din peluză și a ajuns de urgență la spital
Adevărul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la...
Playtech
Ce se întâmplă cu panourile fotovoltaice după 20-25 de ani. Mai produc energie sau trebuie înlocuite
Digi FM
A câștigat un milion de euro la loterie, apoi a aruncat biletul la gunoi. Gestul făcut muncitorii de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
VIDEO A vrut să-și sărute iubita în fața tuturor, dar ce a urmat a făcut înconjurul lumii. Mama lui, în...
Pro FM
Dakota Johnson, colaborare surpriză cu iubitul ei. Cum a ajuns actrița din „Materialiștii” să apară pe noul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fenomenul „Spider-Man: Brand New Day”: încasări de peste 1,6 miliarde de dolari la nivel global
Adevarul
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de...
Newsweek
Casa de Pensii sectorială anunță dacă recalculează și crește pensiile. „Combate” o decizie a Înaltei Curți
Digi FM
Și-a rupt un deget în vacanță, dar asta nu i-a stricat cheful. Halle Berry, naturală, fără machiaj, superbă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywoodul. Decizia luată după divorțul de Melanie Griffith și infarctul...
UTV
Selly recunoaște că părinții încă îi fac observații, în ciuda succesului său. „În ochii părinților rămâi...