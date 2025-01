De ce tot mai mulți români stabiliți în Spania aleg să revină în țară: „Problema sunt salariile mici raportate la prețuri”

Dorința românilor de a se stabili și a lucra în Occident se stinge tot mai mult, de la un an la altul. Comunitatea de români din Spania, de exemplu, a scăzut cu aproximativ 30% în ultimii 10 ani. Schimbările economice sunt cele care au determinat scăderea migrației către Spania, iar cei care au plecat deja de mai bine de 10 ani spun că, în prezent, cu greu reușesc să mai trimită bani acasă, sau chiar să se descurce cu cheltuielile zilnice.

Mihai a plecat în Spania în urmă cu 17 ani. Mărturisește că, la acea vreme, a găsit rapid un job bine plătit. Acum însă, lucrurile s-au schimbat în Occident.

Mihai - român stabilit în Spania: Problema este că sunt salariile destul de mici raportat la nivelul de trai, la prețurile din Spania, ca să spun așa. Între timp am avut mai multe locuri de muncă, acum sunt inspector de mediu într-un parc eolian de aici, de lângă Madrid. E vorba de partea financiară pentru că în România, acum 17 ani, se câștiga mult mai puțin, mult mai puține posibilități în România de a te dezvolta. Aici, în Spania, salariile erau destul de mari. Prețurile erau foarte mici în Spania adică, nu știu, intrai într-un supermarket cu 50 de euro și făceai cumpărăturile pentru o săptămână, oamenii puteau să și trăiască aici, să plătească traiul de aici, din Spania, să și pună deoparte niște bani sau să trimită în România, să rezolve problemele. Acum nu mai există, nu cred că mai există posibilitatea asta. Efectiv, ce câștigi, ce câștigă o familie aici, în Spania, sunt cheltuielile doar pentru aici, în Spania, foarte greu se mai pot strânge bani.

Vreme de 17 ani a locuit în Madrid, însă acum a hotărât să se întoarcă împreună cu familia în România.

Mihai - român stabilit în Spania: Și soția și copilul își doresc foarte mult să ne întoarcem acasă. Bine, este genul de decizie... să rămânem în Spania sau să ne întoarcem în România, care ar și... orice decizie am lua... e grea! Are plusuri și minusuri, dar trebuie să luăm o decizie, am luat-o eu deja, în vară ne întoarcem. Într-adevăr, nu putem compara Spania cu România sau Occidentul cu România dar de undeva trebuie să începem și în România. Am plecat 5 milioane, și ne așteptăm să găsim lucrurile ca în Occident. Cine să schimbe lucrurile astea dacă noi, aștia 5 milioane, suntem plecați?

Potrivit datelor INS, citate de publicația spaniolă ABC, numărul cetățenilor români din Spania a scăzut de la peste 800.000 în anul 2012, la puțin peste 600.000.

