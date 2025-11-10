De Cyber Monday, DIGI prelungește sezonul ofertelor, cu 50% discount în primele nouă luni

Pentru cei care nu au reușit să profite de promoția de Black Friday, DIGI revine cu o nouă sesiune de reduceri și desfășoară luni , 10 noiembrie , campania Cyber Monday ;

Oferta se adresează tuturor clienților rezidențiali, noi sau actuali, care vor achita doar jumătate din valoarea abonamentului, în primele 9 luni contractuale, indiferent de serviciul pentru care au optat .

Promoția este valabilă doar luni, 10 noiembrie, și poate fi accesată atât online, pe site-ul și în aplicația mobilă DIGI.ro, prin intermediul agenților de teren sau apel la numărul de Relații cu Clienții (031.400.4600), cât și în punctele de prezență DIGI din toată țara.

După un weekend intens de cumpărături, DIGI adaugă în calendar o nouă zi dedicată alegerilor inspirate. Luni, 10 noiembrie, utilizatorii care vor să își optimizeze experiența de conectivitate se vor bucura, în primele 9 luni, de abonamente la jumătate de preț, oricare ar fi pachetul selectat: internet, telefonie mobilă sau televiziune.

Campania este destinată abonaților noi și existenți, persoane fizice, și se aplică în cazul contractelor încheiate pe o durată de 24 de luni, fără să se cumuleze cu alte promoții în derulare. Reducerea de 50% se acordă pentru orice serviciu nou achiziționat, portare în rețea, trecerea la un pachet superior sau activarea unei extraopțiuni.

Informații suplimentare pot fi consultate pe pagina oficială: https://www.digi.ro/cyber-monday .

DIGI este unul dintre principalii operatori de telecomunicații din România, care oferă servicii de televiziune prin cablu și satelit de tip DTH, internet fix, telefonie și date mobile, precum și telefonie fixă. DIGI își păstrează poziția de lider pe piața furnizorilor de televiziune prin cablu, internet fix si telefonie fixă, conform raportului publicat de ANCOM, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. În același timp, DIGI este destinația preferată de utilizatori pentru portare, deservind, în prezent în rețeaua sa, peste 7 milioane de conexiuni mobile (date valabile la sfârșitul primului semestru al anului 2025).

Despre Grupul DIGI

DIGI este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV) și telefonie fixă, deținând o cotă importantă pe segmentul de comunicații mobile, precum și cea mai mare acoperire la nivel național. Compania derulează operațiuni în România, Spania, Italia, Portugalia și Belgia.

Soluțiile de conectivitate și comunicații electronice convergente furnizate de DIGI se bazează pe rețele moderne de fibră optică și tehnologii de ultimă generație. DIGI pune la dispoziția clienților săi și o ofertă diversificată de conținuturi online, radio și TV: sport (Digi Sport), știri (Digi24), filme, documentare, muzică și serviciul de content Digi TV.

Editor : A.D.V.