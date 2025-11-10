Live TV

De Cyber Monday, DIGI prelungește sezonul ofertelor, cu 50% discount în primele nouă luni

Data publicării:
Comunicat-de-presa_1280x720px Articol susținut de DIGI

  • Pentru cei care nu au reușit să profite de promoția de Black Friday, DIGI revine cu o nouă sesiune de reduceri și desfășoară luni, 10 noiembrie, campania Cyber Monday;

  • Oferta se adresează tuturor clienților rezidențiali, noi sau actuali, care vor achita doar jumătate din valoarea abonamentului, în primele 9 luni contractuale, indiferent de serviciul pentru care au optat.

  • Promoția este valabilă doar luni, 10 noiembrie, și poate fi accesată atât online, pe site-ul și în aplicația mobilă DIGI.ro, prin intermediul agenților de teren sau apel la numărul de Relații cu Clienții (031.400.4600), cât și în punctele de prezență DIGI din toată țara.

După un weekend intens de cumpărături, DIGI adaugă în calendar o nouă zi dedicată alegerilor inspirate. Luni, 10 noiembrie, utilizatorii care vor să își optimizeze experiența de conectivitate se vor bucura, în primele 9 luni, de abonamente la jumătate de preț, oricare ar fi pachetul selectat: internet, telefonie mobilă sau televiziune.

Campania este destinată abonaților noi și existenți, persoane fizice, și se aplică în cazul contractelor încheiate pe o durată de 24 de luni, fără să se cumuleze cu alte promoții în derulare. Reducerea de 50% se acordă pentru orice serviciu nou achiziționat, portare în rețea, trecerea la un pachet superior sau activarea unei extraopțiuni.

Informații suplimentare pot fi consultate pe pagina oficială: https://www.digi.ro/cyber-monday.

DIGI este unul dintre principalii operatori de telecomunicații din România, care oferă servicii de televiziune prin cablu și satelit de tip DTH, internet fix, telefonie și date mobile, precum și telefonie fixă. DIGI își păstrează poziția de lider pe piața furnizorilor de televiziune prin cablu, internet fix si telefonie fixă, conform raportului publicat de ANCOM, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. În același timp, DIGI este destinația preferată de utilizatori pentru portare, deservind, în prezent în rețeaua sa, peste 7 milioane de conexiuni mobile (date valabile la sfârșitul primului semestru al anului 2025).

Despre Grupul DIGI

DIGI este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV) și telefonie fixă, deținând o cotă importantă pe segmentul de comunicații mobile, precum și cea mai mare acoperire la nivel național. Compania derulează operațiuni în România, Spania, Italia, Portugalia și Belgia.

Soluțiile de conectivitate și comunicații electronice convergente furnizate de DIGI se bazează pe rețele moderne de fibră optică și tehnologii de ultimă generație. DIGI pune la dispoziția clienților săi și o ofertă diversificată de conținuturi online, radio și TV: sport (Digi Sport), știri (Digi24), filme, documentare, muzică și serviciul de content Digi TV.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
Pintea_Paul-Ciprian senator
2
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
3
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
4
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
5
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Digi Sport
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
fanel-bogos
Noi stenograme din dosarul rețelei rezerviștilor. Fănel Bogos: „I-am...
barbat cu un cutit in mana si o femeie pe fundal
Tatăl femeii ucise de fostul soț în Teleorman acuză poliția: A...
FED BALCON MOTIUNI 070925 P12_54555
Cum votează românii în funcție de vârstă: partidele pentru care ar...
1702548618367-23f139d3857f4bcca045c5ce293dbd9a-S4
Membru AUR acuzat de contrabandă cu țigări. Ce au descoperit...
Ultimele știri
Nou eșec răsunător pentru Putin: construcția primei baze navale din Africa, după prăbușirea URSS, a intrat pe linie moartă
Cum ar putea primi fiecare american cel puţin 2.000 de dolari de pe urma tarifelor lui Trump. Explicațiile lui Scott Bessent
Cinism marca Zaharova: îl acuză pe fostul șef al BBC că „a fabricat materiale” despre masacrul de la Bucea sau otrăvirea lui Skripal
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Comunicat-de-presa_780x400px
Black Friday simplifică alegerea: abonamentele DIGI au preț redus cu 50% timp de un an
barbat face cumparaturi de black friday
„E plin internetul de păcăleli”. Sezonul superofertelor a început. Cum să evităm țepele online de Black Friday
digi cladirea digi logo digi
DIGI preia activitatea de cartele preplătite Telekom și își consolidează rețeaua mobilă
dulapior
„Dulăpiorul Fermecat”. Grupul DIGI și Asociația „Îngeri pentru Suflete”, din nou în ajutorul elevilor din comunitățile defavorizate
factura la curent si bani
Furnizorii scad tarifele la energie electrică, dar facturile vor crește. Regiunea cu cele mai mari prețuri
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
S-a aflat cauza accidentului grav din comuna Podari, lângă Craiova. Ce făcea fotbalistul de 20 de ani, care a...
Fanatik.ro
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Stadionul Steaua devine Stadionul Emeric Ienei? Propunere în memoria celui mai mare antrenor din istoria...
Adevărul
Imperiul lui Putin se prăbușește sub propria greutate. China câștigă teren
Playtech
Amendă uriaşă pentru cei care parchează pe locul unui vecin chiar şi 5 minute. Detaliul din lege pe care...
Digi FM
Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume dezvăluie secretul celor 83 de ani de iubire. A fost dragoste la...
Digi Sport
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
Pro FM
Selena Gomez, în lacrimi după nunta cu Benny Blanco: „M-am căsătorit și apoi plângeam, convinsă că o să mor...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Masacrul din defileu, prima mare victorie românească împotriva ungurilor. Cum și-a bătut joc primul voievod...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii anunță că toate programele informatice funcționează. Când vin pensiile recalculate?
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
O ameninţare „fără precedent” pentru sănătatea umană. Cum ne afectează schimbările climatice
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Legătura lor a devenit una strânsă după „Top Gun: Maverick”. Tom Cruise, la cinema cu Glen Powell: Am mâncat...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...