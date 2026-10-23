Mangalia devine un punct strategic pentru industria navală militară din România. Patru nave militare vor fi construite aici, în cadrul unui contract de aproximativ 920 de milioane de euro. Proiectul prevede două vase de patrulare offshore și două de sprijin pentru scafandri. „E o rază de lumină în oraș”, spune viceprimarul Paul Foleanu.

„Acum e liniște în Șantierul Naval Mangalia, pentru că aici mai sunt doar 100 de angajați, care se ocupă de pază și mentenanța utilajelor”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.

În viitor, aici vor prinde contur două nave de 43 de metri lungime fiecare, menite să sprijine misiunile scafandrilor. Și încă două, de două ori mai mari, folosite pentru patrulare.

„Cele care sunt în dotare acum au o vechime considerabilă. E un prim pas care trebuie făcut”, e de părere Sorin Learschi, contraamiral de flotilă (r).

„Ar fi paradoxală situația în care avem două șantiere românești, iar noi să cumpărăm din șantierele altora”, spune Sandu Valentin Mateiu, comandor (r).

Pe lângă navele militare, în șantierul naval de la Mangalia ar urma să fie construite și nave civile, iar asta va însemna și noi locuri de muncă.

„Redeschiderea șantierului e o rază de lumină în oraș. Am discutat cu conducerea și mi-au garantat că vor face și angajări directe”, dă asigurări viceprimarul orașului Mangalia, Paul Foleanu.

Acum, localnicii așteaptă cu sufletul la gură redeschiderea șantierului naval.

„Pentru oricine care își pierde locul de muncă este foarte greu, pentru că sunt facturi de plătit, sunt copii la școală. O parte dintre ei și-au găsit de muncă în străinătate, o parte sunt în șomaj”, spune Eugen Arsenie, vicepreședintele sindicatului Navalistul.

Șantierul naval Mangalia a intrat în insolvență în iunie 2024, din cauza problemelor financiare. Peste o mie de angajați au rămas atunci fără un loc de muncă.

reporter: Iulia Stanciu

operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia