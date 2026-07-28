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Debitul Dunării la început de august va fi de trei ori mai mic decât media multianuală, aproape de situația istorică din 1985

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apa scazuta la dunare
Seceta severă din bazinul Dunării menține restricțiile de apă și amenință resursele pentru agricultură și industrie. Foto: Captură video Digi24
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Din articol
„Condiţii de secetă severă în tot bazinul hidrografic al Dunării şi nu apar indicii de îmbunătăţire”

Debitul Dunării se află, marţi, la o valoare de 1.650 mc/secundă şi va coborî la începutul lunii august în jurul a 1.600 mc/secundă, informează Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR), într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, tendinţa de scădere a debitului Dunării va continua, iar pe data de 4 august acesta va ajunge la 1.500 de mc/secundă, aproape de situaţia din 1985 când fluviul a înregistrat un debit de 1.400 mc/secundă, la intrarea în ţară, cel mai mic din istorie.

„Dunărea se situează, astăzi (marţi, 28 iulie 2026, n.r.) la un debit de 1.650 mc/s şi va ajunge la începutul lui august în jurul valorii de 1.600 mc/s, conform prognozei INHGA, fiind de trei ori mai puţin decât media multianuală a lunii iulie (4.750 mc/s). Debitul Dunării este similar cu situaţia din 2005 când Dunărea atingea debitul de 1.650 mc/s. În data de 4 august, debitele Dunării vor ajunge la intrarea în ţară în jurul valorii de 1.500 mc/s (...). Cel mai mic debit înregistrat de Dunăre a fost în anul 1985 când aceasta avea la intrarea în ţară 1.400 mc/s”, se arată în comunicat.

Reprezentanţii ANAR precizează că, din acest motiv, pe sectorul Călăraşi - Cernavodă, se menţin restricţiile la folosinţe (irigaţii), respectiv treapta III de restricţii, ceea ce înseamnă furnizarea apei cu debite reduse pentru irigaţii sau furnizarea apei într-un anumit interval orar.

„Condiţii de secetă severă în tot bazinul hidrografic al Dunării şi nu apar indicii de îmbunătăţire”

De asemenea, Reactorul I de la Centrala Nuclear-Electrică Cernavodă a fost oprit, ca o măsură suplimentară de a menţine în funcţiune Reactorul II.

„În acest moment, ne confruntăm cu condiţii de secetă severă în tot bazinul hidrografic al Dunării şi nu apar indicii de îmbunătăţire a acestei situaţii în perioada imediat următoare. Chiar dacă în zona Austriei se vor înregistra precipitaţii în jur de 40-50 l/mp până în data de 4 august, acestea nu vor avea un impact semnificativ asupra debitelor Dunării pe sectorul românesc. Un fenomen care se monitorizează cu multă stricteţe de către echipele Administraţiei Naţionale «Apele Române», de la nivel central şi bazinal, este cel de înflorire algală, amplificat de temperaturile ridicate şi scăderea nivelelor pe Dunăre. Deocamdată, acest fenomen se menţine la nivele optime. Fenomenul de secetă accentuată se menţine în zone vulnerabile din regiunile Crişanei, Olteniei, Munteniei, Dobrogei şi Moldovei. Astfel, mai multe sectoare de râuri prezintă fenomene de secare, precum şi debite sub cel minim necesar asigurării resursei de apă pentru folosinţele de irigaţii”, subliniază sursa citată.

Specialiştii menţionează că, la ora actuală, nu sunt impuse restricţii în ceea ce priveşte alimentarea cu apă a populaţiei, coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri, ca volum de apă fiind suficient pentru asigurarea fără restricţii a alimentării cu apă în sistem centralizat.

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Editor : Liviu Cojan

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