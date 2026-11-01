Debitul Dunării la intrarea în ţară va crește până la 1.800 mc/s săptămâna viitoare, dar rămâne mai scăzut decât în mod normal

Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere pe parcursul săptămânii viitoare până la valoarea de 1.800 mc/s, dar rămâne în continuare sub media multianuală a lunii noiembrie, de 4.700 mc/s, potrivit prognozei publicate de Institutul Naţional de Hidrologie pentru perioada 31 octombrie - 7 noiembrie 2026.

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere, exceptând prima zi a intervalului de prognoză, când vor fi relativ staţionare pe sectorul Cernavodă – Tulcea, potrivit Agerpres.

În prognoza trimestrială, hidrologii au estimat pentru luna noiembrie un debit maxim de 2.000 mc/s şi unul minim de 1.400 mc/s.

Debitele Dunării, care au ajuns la cele mai mici valori din istorie în vara acestui an, au determinat închiderea celor două reactoare ale Centralei de la Cernavodă, care asigurau aproximativ 20% din energia dispecerizabilă.

În ceea ce priveşte râurile interioare, în primele trei zile ale intervalului de prognoză, debitele medii zilnice vor fi în creştere, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, pe râurile din jumătatea de sud a ţării, iar pe celelalte vor fi relativ staţionare.

„Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de niveluri şi debite cu posibile depăşiri ale Cotelor de Inundaţie, pe râurile din bazinele superioare şi mijlocii ale râurilor din sudul ţării, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, mai însemnate cantitativ şi propagării”, avertizează hidrologii.

În restul intervalului, debitele medii zilnice vor fi în creştere, datorită propagării pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor mari din jumătatea de sud a ţării şi relativ staţionare pe celelalte râuri din ţară.

Potrivit INHGA, în luna noiembrie 2026 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Someşul Mare, Prahova, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, bazinul superior şi mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Buzăului şi Prutului şi pe cursul Siretului şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Râmnicu Sărat şi Bârlad.

Editor : M.B.