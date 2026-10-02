Debitul Dunării la intrarea în ţară va scădea din nou. Ce arată prognoza Institutului Naţional de Hidrologie

Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar în următoarele trei zile, la valoarea de 1.350 mc/s, apoi în scădere uşoară până în data de 8 octombrie, la valoarea de 1.250 mc/s, situându-se sub media multianuală a lunii octombrie (3.900 mc/s), potrivit prognozei publicate de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în general, în scădere, exceptând primele două zile ale intervalului de prognoză, când vor fi relativ staţionare pe sectorul Brăila - Tulcea.

Debitele Dunării, care au ajuns la cele mai mici valori din istorie în vara acestui an, au determinat închiderea celor două reactoare ale Centralei de la Cernavodă, care asigurau aproximativ 20% din energia dispecerizabilă.

Editor : A.P.