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Debitul Dunării la intrarea în ţară va scădea la 1300 mc/s până în 21 august

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dunare debit 2
Foto: Apele Române
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Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi relativ staţionar la valoarea de 1400 m3/s vineri şi sâmbătă, apoi în scădere uşoară până la valoarea de 1300 m3/s, în 21 august, situându-se sub media multianuală a lunii, de 3900m3/s, potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi relativ staţionare, exceptând primele zile ale intervalului 14 - 21 august, când vor fi în scădere uşoară pe sectorul Giurgiu - Tulcea.

Debitele Dunării, care au ajuns la cele mai mici valori din istorie, au determinat închiderea celor două reactoare ale Centralei de la Cernavodă, care asigurau aproximativ 20% din energia dispecerizabilă.

Ministerul Energiei a anunţat, în repetate rânduri, că Sistemul Electroenergetic Naţional dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producţie rezultat din oprirea Unităţii 2 de la Cernavodă, printre care producţia eoliană, Grupul energetic Rovinari 4 şi producţia hidro.

Totodată, Sistemul Electroenergetic Naţional dispune de o capacitate transfrontalieră ridicată, de aproximativ 4.000 MW, care să permită importuri de energie electrică. Toţi operatorii de transport şi sistem din Europa cunosc situaţia de criză energetică regională şi se coordonează pentru asigurarea securităţii în alimentarea cu energie electrică pentru toate sistemele energetice afectate de condiţiile meteorologice, a mai precizat ministerul de resort.

În aceste condiţii, autorităţile au menţinut apelul la un consum responsabil, în special în intervalul 19:00-23:00, pentru reducerea presiunii asupra sistemului în orele de vârf.

Editor : A.P.

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