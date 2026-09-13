Debitul Dunării va crește în următoarele zile, însă rămâne mult sub media multianuală a lunii septembrie

Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar în jurul valorii de 1.250 m3/s, apoi în creştere până la valoarea de 1.550 m3/s, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie, de 3.800 m3/s, potrivit prognozei emisă de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) până pe 19 septembrie.

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere uşoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creştere uşoară pe sectorul Gruia - Călăraşi şi relativ staţionare pe sectorul Cernavodă - Tulcea.

În ceea ce priveşte râurile, debitele vor fi în creştere duminică pe cursurile de apă din jumătatea de est a ţării, în urma precipitaţiilor prognozate şi propagării, şi relativ staţionare pe celelalte râuri, apoi în uşoară scădere până la sfârşitul intervalului.

„Pe toată durata intervalului sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi de munte, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, sub formă de aversă", precizează hidrologii.

Editor : A.P.