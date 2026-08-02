Debitul extrem de scăzut al Dunării nu mai reprezintă doar o situație temporară, ci riscă să devină o realitate constantă. Hidrologii avertizează că autoritățile trebuie să renunțe la intervențiile exclusiv de urgență și să adopte soluții pe termen lung. Dacă debitul fluviului va continua să scadă, alimentarea populației cu apă potabilă ar putea avea prioritate în fața celorlalte utilizări.

Inginerul hidrolog Dan Rădulescu a declarat la Digi24 că o diminuare suplimentară a debitului Dunării ar putea obliga autoritățile să stabilească o ordine a priorităților în utilizarea apei.

„Dacă lucrurile vor evolua spre diminuarea debitului și mai mult, s-ar putea ca în unele locuri să ajungem la această prioritizare, deci de a păstra debitele pe cât posibil pentru alimentarea cu apă potabilă și celelalte să fie prioritizate în funcție de necesități”, a explicat specialistul.

„Comisia Dunării ar trebui să facă în așa fel încât să obțină un acord între toate părțile, între toate țările, încât să participe și să acționeze împreună în situații de felul acesta. Acum acționăm de urgență și Ungaria, și noi, și alții. N-ar trebui să se mai întâmple asta, mai ales că este o realitate. Ne trebuie un nou mod de guvernanță”.

„Trebuie să trecem la măsuri naturale de stocare a apei, deci să refacem zonele umede pe care le-am desecat”, a mai spus Dan Rădulescu.

Editor : Ș.A.