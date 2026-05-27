Decizia luată de familia tânărului de 15 ani aflat în moarte cerebrală după ce a căzut într-un lac din Chitila

Familia tânărului de 15 ani aflat în moarte cerebrală după ce a căzut într-un lac din Chitila a decis să îi doneze organele. Foto: GettyImages
Familia tânărului în vârstă de 15 ani aflat în moarte cerebrală după ce, în urmă cu două săptămâni, a căzut într-un lac din Chitila încercând să îşi salveze o colegă, a decis să îi doneze organele. Astfel, inima acestuia va ajunge la un bărbat de 50 de ani diagnosticat cu cardiomiopatie dilatativă, iar la Institutul Clinic Fundeni vor fi realizate două transplanturi renale pentru doi tineri de 20 de ani, dar şi un transplant hepatic pentru un pacient de 17 ani.

Reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Transplant au anunţat că, miercuri, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" din Bucureşti a avut loc o intervenţie de prelevare de organe de la un donator, aflat în moarte cerebrală, după ce familia acestuia şi-a exprimat acordul pentru donarea de organe. Aceasta a fost prima prelevare de organe realizată în acest an la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii "Grigore Alexandrescu" din Bucureşti, iar donatorul va salva patru vieţi.

Astăzi vor fi efectuate 4 transplanturi în două spitale din Bucureşti, relatează News.ro.

Reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Transplant au precizat că cordul prelevat va fi transplantat la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (Floreasca) unui pacient în vârstă de 50 de ani, diagnosticat cu cardiomiopatie dilatativă, iar la Institutul Clinic Fundeni vor fi realizate două transplanturi renale pentru doi tineri de 20 de ani, precum şi un transplant hepatic pentru un pacient de 17 ani.

Directorul executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant (ANT), dr. Guenadiy Vatachki, a transmis un mesaj de recunoştinţă familiei donatorului.

„În cea mai grea clipă posibilă, familia sa a găsit puterea de a oferi altor oameni şansa la viaţă. Mulţumim pentru generozitate, pentru curaj şi pentru lecţia de umanitate pe care o oferă întregii societăţi. Datorită acestui gest, patru pacienţi primesc astăzi şanse la viaţă”, a declarat dr. Guenadiy Vatachki.

Profesorul dr. Vlad Braşoveanu, cel care va realiza transplantul hepatic la Institutul Clinic Fundeni, a declarat că pentru tânărul de 17 ani acest transplant înseamnă şansa la o viaţă normală.

„Astfel de intervenţii nu ar fi posibile fără solidaritatea extraordinară a familiilor care aleg să transforme durerea într-un dar nepreţuit pentru alţi pacienţi”, a declarat profesorul dr. Vlad Braşoveanu.

Profesorul dr. Horaţiu Moldovan, coordonatorul echipei care va efectua transplantul cardiac la Spitalul Floreasca, a precizat că pacientul care va primi cordul are 50 de ani şi suferă de cardiomiopatie dilatativă.

„Este pentru prima dată când la Floreasca realizăm un transplant cardiac la un pacient, care a suferit anterior o altă intervenţie chirurgicală cardiacă. Totodată, acesta este al treilea transplant de cord efectuat în acest an în cadrul spitalului nostru”, a subliniat profesorul dr. Horaţiu Moldovan.

Echipa de la secţia ATI a Spitalului „Grigore Alexandrescu”, condusă de dr. Cristian Tănase - KDP, a fost formată din dr. Cristina Marinescu, dr. Georgiana Buzea, medicul rezident dr. Clara Ştefănescu şi asistenta Carmen Aurora Stănciulescu - coordonator de transplant.

„Intervenţia de prelevare şi transplanturile au fost posibile datorită efortului comun al echipelor medicale, coordonatorilor de transplant şi colaborării dintre centrele implicate. Familiei donatorului îi sunt adresate întreaga recunoştinţă şi respectul profund al comunităţii medicale pentru decizia care va salva şi transforma vieţi”, au mai afirmat reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Transplant.

Donatorul este băiatul de 15 ani care, în urmă cu două săptămâni, a căzut într-un lac din Chitila, judeţul Ilfov. El a fost scos din apă inconştient şi transportat la spital, dar starea sa de sănătate s-a înrăutăţit şi familia a decis să îi doneze organele.

