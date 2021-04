Declarații contradictorii. Când a aflat, de fapt, Vlad Voiculescu despre tragedia de la "Victor Babeș"

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan, a declarat marți dimineață că Vlad Voiculescu a fost la "Victor Babeș" de la ora 17.00, deși ministrul anunțase cu o seară în urmă că a aflat despre problemele de la spital "în jurul orei 18.30".

"Dânsul a fost acolo de la ora 5.00, a fost primul printre cei de acolo", le-a spus Andreea Moldovan jurnaliștilor.

Cu puțin timp înainte ca premierul Florin Cîțu și șeful DSU, Raed Arafat să înceapă conferința de presă de luni noaptea, Voiculescu a scris pe Facebook că a aflat despre problemele de la spitalul "Victor Babeș" în jurul orei 18.30: "Azi în jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeș. Am sunat pentru a mă asigura că pentru pacienții COVID-19 se vor găsi locuri în alte spitale din București. Am mers apoi acolo pentru a vorbi cu medicii și conducerea spitalului. Cinci dintre ei au fost trasferați în siguranță. Trei dintre ei, din păcate, nu au putut fi salvați".

În timpul conferinței, Raed Arafat a dat și el detalii pe ore despre modul în care a comunicat autorităților tragedia de la "Victor Babeș". El a spus că deși a aflat în jurul orei 17.00, a fost sunat de ministrul Sănătății în jurul orei 18.00.

"Inițial am aflat în jurul orei 17.20 că este o problemă. (...) Eu mai degrabă pot să spun că dânsul (Vlad Voiculescu - n.r.) m-a sunat prima dată și nu am sunat în alte părți. Eram în discuții să văd că situația este sub control. Dânsul m-a sunat dar după ora 18.00. M-a sunat și am explicat toată situația care este și în ce situație ne aflăm. Deja era anunțat și noi l-am informat până la ce nivel am ajuns", a afirmat Arafat.

Vlad Voiculescu nu a fost prezent la conferința de presă organizată la Palatul Victoria, la care au participat premierul Florin Cîțu și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

Ministrul Sănătății nu a făcut declarații despre tragedia de la Spitalul "Victor Babeș" până la acest moment, singura reacție fiind postarea de pe Facebook, de luni noaptea.

O defecțiune la instalația de oxigen a TIR-ului de Terapie Intensivă de la Spitalul Victor Babeș a dus la decesul a trei pacienți, luni seara. Este vorba despre trei femei cu vârste de 63, 74 și 84 de ani. Alți cinci pacienți au fost transferați.

