În Constanța, decorarea de sărbătoare a unui bloc pentru Târgul de Crăciun a devenit virală, dar nu pentru atmosfera de sărbătoare, ci pentru contrastul puternic dintre clădirea degradată și zecile de ursuleți agățați pe fațadă. Primăria spune că nu a cheltuit niciun ban pentru organizarea târgului, iar decoratorii recunosc neoficial că ideea lor a fost bună… dar pe o clădire nepotrivită.

- Sus, sus, de toc, mama urs, să fie mama urs. Mama urs senzație face.

Așa arată unul dintre blocurile din zona târgului de Crăciun din Constanța: o clădire veche, cu tencuiala căzută și cu zeci de ursuleți de pluș agățați pe la balcoanele ruginite. De la distanță, situația nu arată așa rău. Însă decorul pare doar o încercare de a masca degradarea clădirii cu decoruri de sărbătoare.

- Horror... horror. Deci, Halloween-ul este prezent în fiecare zi în Constanța, nu? Nu vedeți că nu e frumos deloc?

- Dacă ar fi renovată, decât să o lase așa mai bine să-i facă ceva cât de cât, nu să-i pună urși. Cu decorațiunile astea arată cumplit.

- Nu știu de unde s-au inspirat decoratorii constănțeni. Asta după mine e ceva aproape horror, e chiar trist ce e acolo, zici că sunt niște ursuleți spânzurați, ceea ce copiii nu cred că vor să vadă.

Organizatorii târgului de Crăciun din centrul orașului Constanța spun că aici vor fi amplasate peste 100 de jucării de pluș, astfel încât, la final, clădirea să fie acoperită aproape în totalitate, relatează Iulia Stanciu, jurnalist Digi24.

Adrian Grecu organizator târg: Ideea a venit din dorința de a acoperi clădirea, care nu arată foarte bine, e o clădire care urmează să intre în reabilitare. Mai punem niște urși, mai punem niște fundițe, poate niște material roșu. încercăm să o facem din ce în ce mai privibilă.

În timp ce Constanța încearcă să repare un decor nereușit, în alte zone ale țării, clădirile decorate spectaculos sunt lăudate de turiști.

La Craiova, în ultimii 3 ani, în perioada sărbătorilor de iarnă a devenit un trend ca majoritatea clădirilor din centrul orașului să fie decorate cu ursuleți din pluș, spune Elena Alexandru, jurnalist Digi24.

- Mi se pare atractiv pentru copii, sunt foarte multe anul ăsta, mai multe decât anul trecut.

- Este inspirată din afară și aduce un plus de noutate și de atracție turistică foarte bună.

