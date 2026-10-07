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Dedeman dă în judecată statul pentru despăgubirea unui teren expropriat pentru centura Iașiului. Diferență uriașă între sumele propuse

Data publicării:
dedeman
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Din articol
Ce prețuri sunt pe piața liberă Efectul exproprierii asupra terenului rămas

Dedeman a dat în judecată statul român, contestând cuantumul despăgubirii stabilite pentru un teren de 133 de metri pătrați din Miroslava, aflat pe traseul variantei sud a centurii Iașiului. Statul a stabilit o despăgubire de 671,90 lei, în timp ce compania solicită recalcularea sumei și indică o valoare de 250 de euro pe metrul pătrat. Experții imobiliari consultați susțin că terenurile din zona Uricani se tranzacționează pe piața liberă la prețuri de la câteva zeci de euro până la peste 100 de euro pe metru pătrat, în funcție de amplasament.

Compania susține că această sumă nu reflectă valoarea reală a terenului și solicită ca despăgubirea să fie recalculată în urma unei expertize.

„Menționăm că Hotărârea nr. 183/29.09.2020 emisă de către Compania de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA de stabilire a cuantumului despăgubirii nu ne-a fost comunicată în mod legal, astfel că am luat la cunoștință despre existența acesteia în cursul anului 2026 când am solicitat-o de la cartea funciară. În ceea ce privește despăgubirea, expropriatorul a stabilit suma de 671,90 lei. Considerăm că această sumă nu reprezintă o justă despăgubire, întrucât nu corespunde cu valoarea reală a terenului expropriat”, se arată în cererea de chemare în judecată, citată de presa locală.

Dedeman susține că suprafața expropriată face parte dintr-o parcelă de peste trei hectare și că exproprierea parțială ar putea avea efecte și asupra valorii terenului care a rămas în proprietatea companiei.

Compania solicită instanței ca o eventuală depreciere a terenului rămas să fie analizată prin expertiză, luând în calcul mai multe caracteristici ale proprietății.

„Exproprierea a fost una parțială, astfel încât o parte a imobilului a rămas în proprietatea reclamantului. Prin expropriere s-a modificat configurația, suprafața și limitele proprietății, aspecte care pot determina diminuarea valorii economice a terenului rămas”, se precizează în acțiune.

Printre elementele pe care Dedeman cere să le analizeze expertul se numără suprafața rămasă, forma terenului înainte și după expropriere, frontul stradal, accesul, configurația parcelei, posibilitatea de construire, retragerile față de noua limită, existența utilităților și destinația urbanistică.

Compania solicită ca, în cazul în care expertiza va constata o depreciere a proprietății rămase, statul să fie obligat să achite diferența de valoare stabilită de expert.

Ce prețuri sunt pe piața liberă

Experții imobiliari consultați de News.ro susțin că valoarea terenurilor din zona Uricani este semnificativ mai mare decât suma stabilită în cazul terenului expropriat, însă prețurile diferă în funcție de amplasament și de caracteristicile fiecărei parcele.

Unul dintre experții consultați afirmă că terenurile din zonă pot ajunge la câteva zeci de euro pe metru pătrat și, în anumite situații, pot depăși 100 de euro pe metru pătrat, în special în funcție de accesul la drumurile asfaltate și de poziționare.

„Dacă terenul se află pe culoarul oficial de expropriere atunci statul nu plătește la prețul pieței. La Uricani terenul ar ajunge sigur la câteva zeci de euro. Asta pe piața liberă, dar statul nu plătește suma asta niciodată în caz de expropriere. Nu doar compania Dedeman e nemulțumită, înțeleg că ar fi și alte litigii pe rol”, a afirmat expertul imobiliar.

Astfel, între suma de 671,90 lei stabilită în cazul terenului Dedeman și valoarea de 250 de euro pe metru pătrat solicitată de companie există o diferență considerabilă. Valoarea care ar trebui acordată cu titlu de despăgubire urmează să fie stabilită în cadrul procedurii judiciare, în funcție de probele administrate și de concluziile expertizei.

Efectul exproprierii asupra terenului rămas

În ceea ce privește susținerea Dedeman că exproprierea unei porțiuni din teren ar putea reduce valoarea suprafeței rămase, expertul imobiliar citat de News.ro are o opinie diferită.

Acesta consideră că realizarea centurii ar putea, dimpotrivă, să crească atractivitatea terenurilor din zonă, în condițiile în care accesul rutier este unul dintre factorii importanți pentru valoarea unei proprietăți.

Potrivit expertului, terenul rămas în proprietatea companiei ar putea ajunge să valoreze de două sau chiar de trei ori mai mult dacă infrastructura rutieră va contribui la dezvoltarea zonei.

Această estimare reprezintă însă o opinie de piață și nu stabilește valoarea juridică a despăgubirii solicitate de Dedeman. Aceasta va fi determinată în cadrul litigiului, pe baza probelor și a expertizelor dispuse de instanță.

Litigiul are ca obiect atât cuantumul despăgubirii pentru cei 133 de metri pătrați expropriați, cât și eventualul impact economic pe care exproprierea parțială l-ar fi avut asupra terenului rămas în proprietatea companiei.

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Editor : C.A.

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