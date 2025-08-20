Un videoclip fake cu președintele Nicușor Dan circulă pe internet. Deepfake-ul este folosit pentru promovarea unei înșelătorii pe Facebook. Videoclipul încurajează oamenii să facă o „investiție" de 1.150 de lei care ar urma să fie răsplătită cu câștiguri de 90.000 de lei.

„Declar cu mândrie că fiecare român care se alătură acestui proiect va primi un venit garantat echivalent cu 90.000 lei pe lună”, se arată în videoclipul care circulă pe internet.

În imaginile false distribuite online, care au fost realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, Nicușor Dan le transmite românilor că și-a „unit forțele” cu premierul Ilie Bolojan, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu și cu „cei mai buni experți financiari din țară” pentru acest proiect.

„Platforma este aprobată oficial și funcționează cu sprijinul Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Fondul de Compensare a Investitorilor și Ministerul Finanțelor al României, ceea ce garantează siguranța investițiilor dumneavoastră”, se mai arată în deepfakeul cu președintele României.

În luna iunie, Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat că o serie de atacuri cibernetice agresive, de tip scam, în care sunt utilizate inclusiv videoclipuri realizate cu deepfake, au fost semnalate pe platformele de socializare, imediat după alegerile prezidenţiale.

Specialiştii în securitate cibernetică au afirmat că una dintre tentativele de fraudă online este legată de investiţiile false, în care hackerii se folosesc de imaginea unor persoane cu notorietate în România, iar clipurile video sunt răspândite de obicei prin postări sau reclame pe platformele de socializare.



Prin această metodă, infractorii în mediul online încearcă să atragă în capcană potenţiale victime pentru a le convinge să ofere date sensibile sau să investească bani în oferte inexistente.





