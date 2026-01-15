Pe 15 ianuarie, în România este celebrată Ziua Culturii Naționale. Cu această ocazie, ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a vorbit la Digi24 despre rolul culturii în viața de zi cu zi, despre nevoia de a privi spre viitor și despre „cultura ca mod de viață”. El a subliniat că aceasta se regăsește „în oricare detaliu al vieții noastre” și că, dincolo de evenimente și artefacte, cultura înseamnă „conduită, atitudine și respect față de celălalt”.

„În mod normal, pentru fiecare dintre noi, chiar dacă nu conștientizăm asta, Ziua Culturii este în fiecare zi în care admirăm un detaliu, în care zăbovim asupra unui aspect, în care avem o conduită civilizată, în care ne respectăm pe noi și prin asta îi respectăm pe ceilalți. Dar într-adevăr, este nevoie și de o zi 'Luceafăr', o zi în care toate privirile se îndreaptă către tot acest univers, toată această sferă ale cărei detalii nu le vom putea cuprinde niciodată. Cultura este atât de complexă, fluidă, materială sau imaterială, încât este de necuprins, putem doar să contribuim la ea, fiecare în felul său”, a afirmat ministrul.

Oficialul a declarat că anul acesta propune „să nu ne întoarcem privirile în trecut, să ne uităm înainte, să nu zăbovim asupra a ceea ce a fost, ceea ce s-a încheiat, și asupra a ceea ce a ce va urma, a asupra modului în care cultura ca fenomen, cultura ca mod de viață, ne unește și ne diferențiază în același timp”.

Ministrul a mai afirmat că „fiecare are propriu său fel de-a fi. (...) Când am acele clipe de răgaz, atunci pur și simplu mă las luat de viața care mă înconjoară, pentru că cultura este în oricare detaliu al vieții noastre”.

„Din calitatea temporară pe care o dețin, dacă aș face recomandări n-aș fi decât un un fel de influencer neinspirat”, a spus el.

El a mai explicat și cum își găsește un echilibru: „Dacă noi avem o sensibilitate rafinată din punct de vedere al instrumentarului artistic pe care îl dezvolți în timp, atunci e posibil ca toată abordarea de administrator să fie să devină mult mai scorțoasă, mult mai rigidă. Eu cred că pentru mine e un avantaj această sensibilitate cizerată și dezvoltată în timp. Există una naturală. Te emoționezi, orice om se emoționează. Cine nu recunoaște acest lucru cred că nu spune adevărul”.

Acesta a mai spus că „pentru a înțelege nevoile făcătorilor de cultură, indiferent că sunt artiști sau din domeniu muzeal sau din orice alt domeniu al culturii, mai convenționale sau mai neconvenționale, (...) e nevoie să ai deschiderea, preocuparea și curiozitatea”.

„Astăzi e bine să distingem între cultura care are un preț și presupune plata unei contraprestații sau cultura care nu presupune nicio intervenție. Dacă în prima categorie vorbim în general despre cultura care se concretizată în artefacte, în al doilea caz trebuie să vorbim despre cultura ca conduită, cultura ca atitudine, cultura care se naște pur și simplu din respectul față de sine și care, la rândul ei, generează respectul față de celălalt”, a mai punctat acesta.

Ministrul a mai spus, întrebat ce vrea să lase oamenilor în urma mandatului său, că își dorește să rămână „echilibru și normalitate: „Cred că de asta are nevoie toată lumea”.

