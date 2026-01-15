Live TV

Exclusiv Demeter Andras, de Ziua Culturii Naționale: „Cultura este atât de complexă. Putem doar să contribuim la ea, fiecare în felul său”

Data actualizării: Data publicării:
MInistrul Culturii, Demeter András István
Foto: Captură video Facebook/Ministerul Culturii

Pe 15 ianuarie, în România este celebrată Ziua Culturii Naționale. Cu această ocazie, ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a vorbit la Digi24 despre rolul culturii în viața de zi cu zi, despre nevoia de a privi spre viitor și despre „cultura ca mod de viață”. El a subliniat că aceasta se regăsește „în oricare detaliu al vieții noastre” și că, dincolo de evenimente și artefacte, cultura înseamnă „conduită, atitudine și respect față de celălalt”.

„În mod normal, pentru fiecare dintre noi, chiar dacă nu conștientizăm asta, Ziua Culturii este în fiecare zi în care admirăm un detaliu, în care zăbovim asupra unui aspect, în care avem o conduită civilizată, în care ne respectăm pe noi și prin asta îi respectăm pe ceilalți. Dar într-adevăr, este nevoie și de o zi 'Luceafăr', o zi în care toate privirile se îndreaptă către tot acest univers, toată această sferă ale cărei detalii nu le vom putea cuprinde niciodată. Cultura este atât de complexă, fluidă, materială sau imaterială, încât este de necuprins, putem doar să contribuim la ea, fiecare în felul său”, a afirmat ministrul.

Oficialul a declarat că anul acesta propune „să nu ne întoarcem privirile în trecut, să ne uităm înainte, să nu zăbovim asupra a ceea ce a fost, ceea ce s-a încheiat, și asupra a ceea ce a ce va urma, a asupra modului în care cultura ca fenomen, cultura ca mod de viață, ne unește și ne diferențiază în același timp”.

Ministrul a mai afirmat că „fiecare are propriu său fel de-a fi. (...) Când am acele clipe de răgaz, atunci pur și simplu mă las luat de viața care mă înconjoară, pentru că cultura este în oricare detaliu al vieții noastre”.

„Din calitatea temporară pe care o dețin, dacă aș face recomandări n-aș fi decât un un fel de influencer neinspirat”, a spus el.

El a mai explicat și cum își găsește un echilibru: „Dacă noi avem o sensibilitate rafinată din punct de vedere al instrumentarului artistic pe care îl dezvolți în timp, atunci e posibil ca toată abordarea de administrator să fie să devină mult mai scorțoasă, mult mai rigidă. Eu cred că pentru mine e un avantaj această sensibilitate cizerată și dezvoltată în timp. Există una naturală. Te emoționezi, orice om se emoționează. Cine nu recunoaște acest lucru cred că nu spune adevărul”.

Acesta a mai spus că „pentru a înțelege nevoile făcătorilor de cultură, indiferent că sunt artiști sau din domeniu muzeal sau din orice alt domeniu al culturii, mai convenționale sau mai neconvenționale, (...) e nevoie să ai deschiderea, preocuparea și curiozitatea”.

„Astăzi e bine să distingem între cultura care are un preț și presupune plata unei contraprestații sau cultura care nu presupune nicio intervenție. Dacă în prima categorie vorbim în general despre cultura care se concretizată în artefacte, în al doilea caz trebuie să vorbim despre cultura ca conduită, cultura ca atitudine, cultura care se naște pur și simplu din respectul față de sine și care, la rândul ei, generează respectul față de celălalt”, a mai punctat acesta.

Ministrul a mai spus, întrebat ce vrea să lase oamenilor în urma mandatului său, că își dorește să rămână „echilibru și normalitate: „Cred că de asta are nevoie toată lumea”.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
3
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
4
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar...
Polina Azarnih, recrutoare pentru armata Rusiei
5
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre...
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de centimetri: ”Nu sfătuiesc pe nimeni”
Digi Sport
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de centimetri: ”Nu sfătuiesc pe nimeni”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
politie
Gafă a Ministerului de Interne de Ziua Culturii Naționale: titlul și versurile greșite ale unei poezii de Eminescu postate pe Facebook
TNB
Întâlnire de lucru publică privind proiectele de management pentru TNB, organizată de Ministerul Culturii
pislaru andras sts
Patrimoniul cultural al României va putea fi cunoscut digital prin proiectul ePatrimoniu
monument focsani
Situație incredibilă în Focșani: Un monument din bronz a fost curățat cu perii de sârmă. Muncitorii s-au ales cu plângere penală
Ministrul Culturii, Raluca Turcan.
Raluca Turcan, atac la ministrul UDMR al Culturii: Cere reorganizarea unei instituții unde voia să fie manager, dar nu a luat concursul
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau...
spital constanta2
Noi acuzații grave la Spitalul Județean Constanța. Suspiciuni de...
steagul sua si groenlanda
Danemarca neagă prezența chineză „masivă” în Groenlanda: „nici nave...
erfan soltani
Criza din Iran: Trump spune că a fost asigurat că uciderea...
Ultimele știri
Stabilitatea financiară globală, sub presiune în urma tensiunilor Trump-Fed. Bancher: „Pieţele, prea calme având în vedere riscurile”
Un român la un pas de coma alcoolică a mers 30 de km pe contrasens pe o autostradă din Germania. Cum a încercat poliția să-l oprească
Netflix insistă și pregătește o ofertă integral în cash pentru a cumpăra studiourile şi serviciile de streaming Warner Bros. Discovery
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Lewinsky spune că Bill Clinton "a scăpat mult mai ușor" decât ea după scandalul de la Casa Albă: "Un...
Cancan
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia...
Fanatik.ro
Salariu uriaș pentru Cătălin Cîrjan în Ucraina. Ce ofertă de nerefuzat i-a făcut Metalist. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Află ce impozit pe mașină trebuie să plătești în 2026, în funcție de localitate! Orașele în care șoferii sunt...
Adevărul
Cum s-a prăbușit economia iraniană în doar câteva luni. Falimentul care a declanșat spirala descendentă
Playtech
Ce este Biroul de Credit și cum funcționează: tot ce trebuie să ştii despre profilul financiar
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Uriaș! Gigi Becali a dezvăluit cât plătește impozit: ”În fiecare lună, pac la statul român”
Pro FM
Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală de două foste angajate: "Normaliza abuzul". Poveștile femeilor și...
Film Now
Sărut sub luminițele de la patinoar. Keanu Reeves și Alexandra Grant, mai îndrăgostiți ca niciodată, pe...
Adevarul
Taxele și impozitele în 2026, poveste fără sfârșit. „Doar la Slatina vezi așa ceva: taxe de vorbești singur...
Newsweek
Ce pensie va avea un soldat și un ofițer? Sume mai mari decât pensiile civile, deși muncesc mai puțin
Digi FM
Horoscop chinezesc 2026. Ce semnificație are Calul de Foc și ce aduce pentru fiecare zodie
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Detalii despre Tommy Lee Jones, la două săptămâni de la moartea fiicei sale: "Iese din casă doar pentru...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...