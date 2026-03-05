Membri ai comunităţii iraniene s-au adunat joi, la Bucureşti, cu portrete ale fiului în exil al fostului şah, Reza Pahlavi, cu vechiul steag al Iranului şi cu steaguri ale Israelului şi Statelor Unite.

„Să facem Iranul măreţ din nou. Mulţumim domnului Preşedinte”, scria pe un poster, care evocă sloganul „Make America Great Again” (MAGA) al lui Donald Trump.

Una dintre organizatoarele manifestaţiei, Abdolreza Heidari, a declarat AP că Războiul din Iran este „un război pe care oamenii l-au dorit”, scrie News.ro.

Membri ai comunitatii iraniene sarbatoresc atactul asupra conducerii Iranului in parcul Herastrau din Bucuresti, 1 martie 2026. Inquam Photos / Tudor Pana Deschide galeria foto

Un student, Mehrbod, care nu şi-a spus numele de familie de teamă faţă de consecinţe asupra celor dragi de acasă, a declarat că bunicii şi prietenii săi se află în Iran.

„N-am putut să iau legătura cu ei prea bine, pentru că nu se pot conecta la Internet”, a declarat el.

„Ultima oară când am vorbit cu ei erau OK. Ei speră să schimbe ceva pentru că regimul este acum în punctul său cel mai slab”, declară el.

