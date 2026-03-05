Galerie Foto Demonstrație a comunităţii iraniene la București, cu portrete ale lui Reza Pahlavi. „Să facem Iranul măreţ din nou”
Membri ai comunităţii iraniene s-au adunat joi, la Bucureşti, cu portrete ale fiului în exil al fostului şah, Reza Pahlavi, cu vechiul steag al Iranului şi cu steaguri ale Israelului şi Statelor Unite.
„Să facem Iranul măreţ din nou. Mulţumim domnului Preşedinte”, scria pe un poster, care evocă sloganul „Make America Great Again” (MAGA) al lui Donald Trump.
Una dintre organizatoarele manifestaţiei, Abdolreza Heidari, a declarat AP că Războiul din Iran este „un război pe care oamenii l-au dorit”, scrie News.ro.