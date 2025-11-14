Live TV

Video Demonstrație în fața ÎCCJ, împotriva Liei Savonea: „Vrem justiția corectă înapoi. Decizii greșite, cimitire ticsite”

Data publicării:
protest - iccj- noiembrie 2025
Oameni care protestează în fața ÎCCJ. Foto: Captură Digi24

Sute de oameni s-au adunat vineri seară, 14 noiembrie, în fața sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, nemulțumiți fiind de situația în care se află justiția din România. La manifestație participă mai multe organizații civice.

Conform jurnalistului Digi24 Valentin Stan, în fața ÎCCJ se află 200 - 300 de oameni. Aceștia sunt nemulțumiți de deciziile luate de mai multe instanțe, hotărâri în care a apărut prescripția faptelor sau de eliberare condiționată.

Mai mult, aceștia sunt nemulțumiți și de felul în care sistemul de justiție se raportează la schimbările propuse cu privire la pensiile magistraților. Protestatarii țin în mâini pancarte, iar pe una dintre acestea scrie: „Vrem justiția corectă înapoi. Decizii greșite, cimitire ticsite”.

Traficul în fața ÎCCJ este blocat.

Amintim că secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a criticat demersul organizaților neguvernamentale de a protesta în fața sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la adresa președintei instanței supreme, Lia Savonea. CSM a cataloghat mitingul drept „o escaladare fără precedent a campaniei împotriva sistemului judiciar”.

În comunicatul de presă, referitor la prescripţia răspunderii penale, judecătorii din CSM au declarat că nu ar fi avut impactul actual în multe cauze penale dacă autoritatea legiuitoare ar fi intervenit cu promptitudine imediat după pronunţarea deciziei CCR pe această temă. 

„Aşadar, în loc să-şi asume consecinţele propriilor inacţiuni, reprezentanţii clasei politice manipulează opinia publică, instigând-o împotriva judecătorilor şi generând riscul destabilizării grave a sistemului judiciar”, susţin magistrații.

Organizațiile civice Inițiativa România, Corupția ucide, Initiativa Timisoara, Rezistenta și Declic, care au anunțat protestul din fața sediului ÎCCJ - „Ce face Lia cu Justiția din România?”, au transmis că acest demers „nu reprezintă un atac împotriva sistemului judiciar sau împotriva tuturor magistraților, așa cum a comunicat astăzi CSM”.

Protestul vizează strict conduita și acțiunile Liei Savonea, actuala președintă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și modul în care aceasta și Elena Costache, șefa CSM, revendică rolul de substituire a întregii puteri judecătorești”, arată punctul de vedere al celor cinci ONG care organizează mitingul de vineri postat pe pagina de Facebook Corupția Ucide.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
misu la liceu
1
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
tata-fetita-cabinet stomatologic
2
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
3
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
cismigiu parc soare meteo toamna apus
4
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade. Prognoza anunțată de...
maneliști căcați
5
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o...
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
clinica fetita moarta dentist
Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de...
Resturile dronei rusesti cazute in zona Grindu
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE, după ce o...
avion f-35 in zbor
Descurajarea Rusiei în Europa. Scenariul formulat de un fost...
paul gheorghe
Un senator ales pe listele SOS este acuzat că a furat un rucsac în...
Ultimele știri
Înapoi la practicile din Era Sovietică: Rusia intenționează să mute populația din Ucraina ocupată în Siberia
Polonia ar putea achiziţiona submarine suedeze produse de Saab. Programul este susținut și de premierul Keir Starmer
EVERGENT Investments propune acționarilor un dividend de 0,135 lei/acțiune
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Consiliul Superior al Magistraturii CSM
CSM acuză de „escaladare fără precedent” organizațiile civice care protestează la adresa șefei ÎCCJ. Reacția inițiatorilor mitingului
ilie bolojan face declaratii
Guvernul prezintă săptămâna viitoare noul proiect care taie pensiile magistraților. Bolojan mizează pe „buna-credință” a CSM
bani-lei-1536x866
Dragoș Pîslaru, despre jalonul PNRR privind pensiile magistraților: Termenul de 28 noiembrie nu poate fi negociat
LOGO CSM
Prima reacție a CSM după discuțiile eșuate cu Nicușor Dan și liderii Coaliției pe tema pensiilor speciale. Precizări legate de PNRR
CSM
CSM anunță că sesizează CNCD și CNA, după declarațiile viceprimarului Timișoarei despre „judecătoare șantajate de interlopi”
Partenerii noștri
Pe Roz
Energia trigonului Lună–Uranus lovește puternic. Cele trei zodii care vor avea parte de surprize majore
Cancan
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Fanatik.ro
La 64 de ani, Nadia Comăneci a făcut anunțul despre căsnicia ei de 29 de ani: ”Va fi un an plin de sărbători”
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Dinamo, pe scenă la Vocea României! Eva Nicolescu a debutat cu Ştefan Ştiucă: “A cântat cu noi fără repetiţie”
Adevărul
Jeffrey Epstein s-a oferit să furnizeze rușilor informații despre Trump
Playtech
TABEL La ce vârstă se pot pensiona persoanele cu handicap, în funcție de gradul de dizabilitate
Digi FM
Dolly Parton, la câteva luni după ce a rămas văduvă: "Fără Carl, eu n-aș mai fi aici". Și-a cunoscut soțul...
Digi Sport
"Sunt o rușine!" Gennaro Gattuso nu s-a abținut deloc, după scenele cum rar se văd de la Chișinău
Pro FM
Cardi B a născut al patrulea copil, primul cu noul iubit: "Să o iei de la capăt nu e ușor, dar a meritat"
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Elevi medaliați internațional nu mai primesc burse sportive, după o decizie a Ministerului Educației...
Newsweek
Cumulul pensiei cu salariul, interzis. Care pensionari pierd 85% din pensie dacă muncesc în continuare?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA