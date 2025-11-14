Sute de oameni s-au adunat vineri seară, 14 noiembrie, în fața sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, nemulțumiți fiind de situația în care se află justiția din România. La manifestație participă mai multe organizații civice.

Conform jurnalistului Digi24 Valentin Stan, în fața ÎCCJ se află 200 - 300 de oameni. Aceștia sunt nemulțumiți de deciziile luate de mai multe instanțe, hotărâri în care a apărut prescripția faptelor sau de eliberare condiționată.

Mai mult, aceștia sunt nemulțumiți și de felul în care sistemul de justiție se raportează la schimbările propuse cu privire la pensiile magistraților. Protestatarii țin în mâini pancarte, iar pe una dintre acestea scrie: „Vrem justiția corectă înapoi. Decizii greșite, cimitire ticsite”.

Traficul în fața ÎCCJ este blocat.

Amintim că secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a criticat demersul organizaților neguvernamentale de a protesta în fața sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la adresa președintei instanței supreme, Lia Savonea. CSM a cataloghat mitingul drept „o escaladare fără precedent a campaniei împotriva sistemului judiciar”.

În comunicatul de presă, referitor la prescripţia răspunderii penale, judecătorii din CSM au declarat că nu ar fi avut impactul actual în multe cauze penale dacă autoritatea legiuitoare ar fi intervenit cu promptitudine imediat după pronunţarea deciziei CCR pe această temă.

„Aşadar, în loc să-şi asume consecinţele propriilor inacţiuni, reprezentanţii clasei politice manipulează opinia publică, instigând-o împotriva judecătorilor şi generând riscul destabilizării grave a sistemului judiciar”, susţin magistrații.

Organizațiile civice Inițiativa România, Corupția ucide, Initiativa Timisoara, Rezistenta și Declic, care au anunțat protestul din fața sediului ÎCCJ - „Ce face Lia cu Justiția din România?”, au transmis că acest demers „nu reprezintă un atac împotriva sistemului judiciar sau împotriva tuturor magistraților, așa cum a comunicat astăzi CSM”.

Protestul vizează strict conduita și acțiunile Liei Savonea, actuala președintă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și modul în care aceasta și Elena Costache, șefa CSM, revendică rolul de substituire a întregii puteri judecătorești”, arată punctul de vedere al celor cinci ONG care organizează mitingul de vineri postat pe pagina de Facebook Corupția Ucide.

