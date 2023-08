Denis Smîhal a oferit un interviu în excusivitate pentru Digi24. El a discutat cu jurnalista Cristina Cileacu despre invazia ilegală a Rusiei și despre posibilele discuții pentru pace. Premierul ucrainean s-a aflat la București unde a discutat cu premierul Marcel Ciolacu. Cei doi înalţi oficiali au avut o întrevedere tete-a-tete, au semnat documente bilaterale și au făcut declarații comune.

Cristina Cileacu: Ați convenit și asupra unor termene pentru acești pași? Pentru că, cel puțin din partea noastră, suntem obișnuiți să avem termene lungi pentru toate și o mulțime de întârzieri.

Denis Şmîhal: Multe dintre cele convenite au o dată foarte clară pentru realizare și implementare. Dar vom dezvolta acest lucru și vom face, am agreat cu premierul (n.r. - român) că vom face un plan pentru toţi pașii din proiecte, vom avea oameni dedicaţi din ambele ţări, care ne vor ajuta să gestionăm aceste proiecte, iar unele dintre ele ar trebui implementate chiar în această toamnă, în octombrie, în noiembrie. Și cred că vom vedea în scurt timp cum vom dezvolta aceste proiecte și cooperarea noastră.

Cristina Cileacu: Aţi menționat de multe ori în timpul interviului nostru, „mulțumesc, România”. Întrebarea este, ucrainenii, pentru că la nivelul politic auzim asta foarte mult, dar știe poporul ucrainean cât de mult îl ajută România?

Denis Şmîhal: Absolut. Absolut. Știm asta. Fiecare ucrainean știe cât de mult ne susține România. Pot doar să comentez că prim-ministrul dvs. a fost una dintre primele persoane oficiale care, în prima zi a acestei agresiuni la scară largă, l-a întrebat pe ambasadorul nostru: cum te putem ajuta?

Imediat. A fost o reacție imediată, fără nicio îndoială, fără niciun gând că Ucraina va cădea în două sau trei zile, să așteptăm și să vedem. Așadar, din primele zile, România a început să sprijine Ucraina și avem acest sprijin, sprijin puternic, suport dimensional, multumesc, şi îl știm, îl simțim, îl avem și suntem cu adevărat recunoscători pentru asta.

Am vorbit despre refugiații noștri, acest lucru este foarte important din punct de vedere mental, pentru că este vorba despre susţinerea la nivelul oamenilor, pentru că mulți oameni trăiesc în familii românești și asta ne face din ce în ce mai apropiați și ne permite să înțelegem mentalitatea noastră și specificul nostru regional.

Cred că este foarte important pentru relațiile noastre viitoare, pentru că toate aceste familii sunt acum conectate pentru totdeauna. Este este important și suntem foarte recunoscători.

Cristina Cileacu: De asemenea, Dinamo Kiev a jucat recent la București în Champions League, probabil mai sunt în România și ne urmăresc. Recent, a fost o declarație nefericită a şefului de cabinet a lui Jens Stoltenberg, care spunea că Ucraina ar trebui să cedeze unele teritorii dacă vrea în schimb să fie acceptată în Alianța Atlanticului de Nord. Desigur, NATO a reacţionat imediat, negând că aşa ceva ar fi necesar. Dar astfel de declarații, aceasta nu este singura, apar din când în când. Care este răspunsul dvs, ca oficial ucrainean, la sugestii ca aceasta?

Denis Şmîhal: România susține Ucraina, integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei. Și este foarte important ca Ucraina să fie țară suverană. Ucraina, frontierele Ucrainei sunt recunoscute internațional din 1991. Așadar, scopul nostru este să eliberăm țara noastră în cadrul granițelor aşa cum sunt ele din 1991. Și este imposibil să faci negocieri cu granițe sau teritorii, în schimbul a ceva.

Deci, această persoană oficială a spus că a greşit, şi este ceva imposibil şi pentru noi, şi pentru NATO, pentru că distruge principiile cruciale ale NATO. Deci este imposibil să distrugi valori și reguli care au fost stabilite după cel de-al Doilea Război Mondial. Noi luptăm pentru eliberarea țării noastre.

Este foarte important că acest război a început în 2014, când rușii au ocupat Crimeea și o parte din Donbas. Unii dintre războinicii noștri de acum, care au 18 până la 20 de ani, acum zece ani erau copii, copii de opt, zece ani. Și acum soldații mai în vârstă spun: aceștia sunt copiii noştri. Acum zece ani nu am terminat acest război și acum copiii mei trebuie să termine acest lucru și trebuie să plătească cu viața pentru acest război. Așa că haideți să o terminam acum, pentru ca nepoții noștri să nu mai treacă prin aceste lucruri teribile, suferinţă și crime din partea Rusiei. Ar trebui să terminăm acest război. Avem această motivație.

Societatea noastră, armata noastră au această motivație și vom elibera tot pământul nostru. Cât va dura? Cât vom plăti pentru asta? Nu contează. Ar trebui să terminăm acest război. Și ar trebui să aducem în Europa o pace durabilă și garanții durabile de securitate. Pentru că dacă acest război nu se va termina, dacă va fi un conflict înghețat, dacă cineva va crede că putem face comerț cu teritorii, atunci nu se va termina acest război.

Rușii vor avea nevoie de timp pentru a-și reface puterea și vor merge înainte, iar şi iar. Și nu doar Ucraina, ci și alte țări europene vor fi sub agresiunea lor.

Cristina Cileacu: În acești termeni, explicaţi cât de mare sau mică este posibilitatea de a avea discuții de pace, pentru că vedem o mulțime de țări și recent Arabia Saudită au încercat să aducă pe toată lumea în jurul mesei, ca să găsească orice tip de soluție cu punctul de plecare planul pe care l-a făcut președintele dvs., Zelenski.

Denis Şmîhal: Mulțumesc mult. Este foarte important cum să oprim și să terminăm acest război. Avem formula de pace a președintelui Zelenski. Este o formulă foarte, foarte simplă, clară și directă despre cum să ajungem la pace. În primul rând, Rusia ar trebui să se oprească şantajul cu energie nucleară asupra întregii Europe, pentru că ocupă și pur și simplu gestionează groaznic cea mai mare centrală nucleară, Zaporojie, de pe continentul european. Și produc acest pericol nuclear. Ar trebui să oprească acest lucru. Să oprească folosirea șantajului cu alimente, securitatea alimentară globală și să deschidă toate coridoarele și posibilitatea de a exporta și toate celelalte puncte ale acestei formule sunt foarte simple, foarte clare.

Negocierea pentru pace este posibilă. Nu după oprirea sau încetarea focului, dar primii pași ar trebui să fie că ruşii să iasă din teritoriile ucrainene. Când vom reîntregi granițele noastre, vom începe negocierile de pace. Sunt reguli corecte pentru că anterior am avut negocieri, am avut procesul Minsk, am avut alte formate și nu au dus la nimic, pentru că avem această experiență. Toate aceste negocieri în condiții de conflict înghețat duc la războiul fierbinte.

Deci, primul pas, ei părăsesc teritoriul nostru. Al doilea pas, semnăm acorduri de pace și totul este terminat. Ucraina este cea mai interesată să termine acest război pentru că murim. Ei încearcă să ne omoare și să încearcă să facă genocid asupra națiunii noastre. Nu noi am inițiat acest război. Când rușii se vor opri și vor părăsi țara noastră, războiul se va opri imediat, în acea secundă. Acest lucru este important și acest lucru este important să fie înțeles. Și din această cauză, multe țări, mai mult de 50 de țări se alătură acum acestei inițiative pașnice a președintelui Zelenski, datorită acestei simplități și acestui mod direct de a aduce o pace durabilă, foarte importantă și durabilă pe continentul european.

Cristina Cileacu: Ultima întrebare. Președintele Zelenski a vizitat țările din jurul României. Să aşteptăm vizita preşedintelui dumneavoastră, știu că nu este cazul să anunțăm în avans, dar ar trebui să ne așteptăm la vizita președintelui Zelenski în România?

Denis Şmîhal: România este partenerul nostru foarte de încredere și unul excelent. Aşadar, sunt sigur că preşedintele Zelenski va vizita România. Voi vorbi cu el după ce mă voi întoarce. Ştiu că preşedinţii noştri au relaţii foarte bune. Ştiu că preşedintele meu se va întâlni cu prim-ministru român, în curând. Avem relații foarte, foarte, foarte active acum între țara noastră și între oficialii noștri. Așadar, cred că președintele Zelenski va vizita România. Nu pot spune data, dar știu că se va întâmpla.

Cristina Cileacu: Domnule prim-ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.

Denis Şmîhal: Mulțumesc mult.

Editor : Liviu Cojan