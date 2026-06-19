Audiere-surpriză la DNA, într-un dosar care are legătură cu Ciprian Ciucu. În urmă cu puțin timp, a ajuns în fața procurorilor jurnalista Denise Rifai. Primarul Capitalei a fost pus sub control judiciar, după ce DNA l-a acuzat de luare de mită.

Jurnalista Denise Rifai a fost chemată pentru audieri, însă nu în povestea care are legătură cu Ciprian Ciucu, pentru că dosarul lui este un dosar disjuns, ci în ancheta inițială, care practic a dat naștere dosarului lui Ciprian Ciucu, explică Ioana Ciurlea, jurnalistă Digi24.

În ancheta inițială, în care este audiată acum jurnalista, e vorba despre mită dată într-o afacere din industria jocurilor de noroc. De altfel, de câteva ore este audiată acolo și fosta șefă a Oficiului pentru Jocuri de Noroc. Ea a fost arestată preventiv ieri, iar azi a fost adusă din nou pentru audieri.

Se pare că procurorii trebuie să mai lămurească niște chestiuni în povestea inițială. Acum, pentru că procurorii ieri au ținut să explice cum a apărut acest dosar.

Audierile de astăzi au legătură cu primul dosar. Cele care au avut loc ieri au legătură cu cel de-al doilea dosar, cel în care Ciprian Ciucu a fost pus sub control judiciar.

Editor : Liviu Cojan