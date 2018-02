Dentist din Capitală, amendat cu 10.000 de lei pentru că un hoț i-a jefuit cabinetul stomatologic

Un dentist din București a fost amendat de Poliție cu 10.000 de lei pentru că i-a fost spart cabinetul stomatologic, iar medicul a făcut „greșeala” de a raporta furtul la poliție și de a oferi drept dovezi imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Ruxandra Zogorean a povestit, într-o postare pe Facebook, că amenda i-a fost dată pentru că a „favorizat infractorul prin neefectuarea analizei de risc la securitatea fizică a apartamentului”.

FOTO: Shutterstock

Medicul stomatolog susține că pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vedea clar chipul bărbatului care a jefuit cabinetul și care, după spusele polițiștilor, mai dăduse câteva spargeri chiar în aceeași seară.

„Acțiunea Poliției Române: în urmă cu două săptămâni, am semnalat o spargere într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3, București. Hoțul a intrat pe geam, la ora 4 am, lucru de care am putut să ne dăm seamă datorită unor camere instalate în cabinet, camere instalate de o firmă specializată, cu care am încheiat un contract, contract predat Poliției, nu așa.

Am trimis imaginile Poliției, imagini clare cu chipul autorului care, după spusele lor, mai spărsese câteva cabinete în aceeași seară și astaptam să ne sune cineva să ne spună că l-au găsit și că poate lucrul asta ni s-a datorat și nouă, că de, l-am surprins în acțiune.



Când colo, la o săptămâna după, am primit un proces verbal, cu o amendă de 10.000 de lei, cum că am favorizat spargerea apartamentului prin neefectuarea analizei de risc la securitatea fizică a apartamentului, lucru de care n-aveam habar că trebuie făcut și de care n-am fost nici informați.

Nu tu avertisment, de ce să dăm avertisment, mai ales când cineva nu e rău intenționat, când putem să abuzam de funcția noastră și să facem ce vrem?! Nu mai prindeți nici un hoț, fraților, justificați-va salariile din amenzile pe care le dați oamenilor nevinovați!



Este absolut șocant ce se întâmplă și Poliția, de care ar trebui să te simți protejat și ocrotit, face asemenea abuzuri! Rușinos și strigător la cer, cu astfel de acțiuni încurajați maxim spiritul civic al cetățenilor!”, a scris medicul pe Facebook.

Ce este analiza de risc la securitatea fizică

Analiza de risc la securitatea fizică este, potrivit legislației în vigoare, un document obligatoriu pentru toate societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care dețin bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asigure protecția acestora.

Lista entităților care trebuie să asigure paza bunurilor sau a valorilor cu orice titlu deținute se regăsește în Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, potrivit Avocat.net. Neefectuarea acestei analize se amendează cu sume cuprinse între 2.000 şi 50.000 lei.