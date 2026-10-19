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Video Depășiri ilegale, filmate din elicopter în Cluj. Patru șoferi au fost prinși în mai puțin de 10 minute: ce sancțiuni au primit

Data publicării:
depasire ilegala in cluj
Foto: Captură video Digi24
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Un șofer din Bihor a rămas fără permis pentru opt luni, după ce a făcut depășiri interzise în județul Cluj. Trei astfel de manevre, la câteva minute distanță una de alta, au fost filmate dintr-un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne. Alți trei șoferi au fost prinși în timp ce efectuau depășiri neregulamentare, în mai puțin de 10 minute.

Polițiștii au supravegheat traficul din aer și au observat mai multe încălcări ale regulilor de circulație în localitățile Poieni și Negreni, din județul Cluj.

Un bărbat de 40 de ani, din județul Bihor, a fost surprins efectuând trei depășiri neregulamentare în localitatea Poieni și încă una în localitatea Negreni. Pentru abaterile comise, acesta a fost amendat și a rămas fără permis de conducere pentru opt luni.

Alți trei șoferi, o femeie de 43 de ani și doi bărbați, în vârstă de 56 și 63 de ani, au fost prinși în timp ce făceau depășiri interzise în localitatea Poieni. Aceștia au fost sancționați de polițiști și au rămas fără dreptul de a conduce pentru două luni.

Controalele în trafic continuă în județul Cluj, cu sprijinul unui elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

Polițiștii urmăresc astfel să depisteze șoferii care încalcă regulile de circulație și să prevină accidentele rutiere.

Editor : C.S.

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