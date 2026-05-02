Depășiri periculoase, filmate din elicopter. Titi Aur: Prin Europa, pentru astfel de manevre se confiscă mașina și se anulează permisul

„Faptul că Poliția face astfel de acțiuni este foarte bine venit” „Astfel de imagini ar trebui să spună foarte multe conducătorilor noștri” „În țări din Europa, astfel de manevre duc până la confiscarea mașinii, la anularea permisului” „Dacă am fi mai mulți care am suna la 112, când vedem astfel de indivizi, ar exista șansa să fie sancționați”

Șofer prins în timp ce făcea mai multe depășiri neregulamentare în județul Cluj. A fost surprins de polițiști cu ajutorul unui elicopter, între două localități, în timp ce încălca regulile de circulație pe linie continuă. Într-o intervenție telefonică la Digi24, Titi Aur, fost pilot de raliuri, expert în conducerea defensivă a spus că „în țări din Europa, astfel de manevre duc până la confiscarea mașinii, duc la anularea permisului de conducere, duc la sancțiuni drastice”. De asemenea, Titi Aur explică de ce autoritățile trebuie să vină cu o serie de măsuri de educație, simultan cu unele de coerciție.

Un șofer în vârstă de 41 de ani din județul Maramureș a rămas opt luni fără permis, după ce a fost prins făcând mai multe depășiri periculoase pe un drum din județul Cluj. Bărbatul a fost urmărit din aer cu ajutorul unui elicopter al poliției, în timp ce în doar 10 minute a făcut patru depășiri neregulamentare pe porțiuni de drum unde linia continuă interzice clar această manevră, relatează Bianca Timșa, jurnalistă Digi24.

După ce a fost monitorizat din elicopter, șoferul a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri din Dej. Acesta a primit o amendă de 4.860 lei și a rămas fără permis de conducere o perioadă de opt luni.

Polițiștii atrag atenția că astfel de manevre sunt extrem de periculoase și pot duce ușor la accidente grave, motiv pentru care controalele vor continua și în perioada următoare.

„Faptul că Poliția face astfel de acțiuni este foarte bine venit”

În primul rând, faptul că Poliția face astfel de acțiuni este foarte bine venit, pentru că sunt depistați astfel de teribiliști. Doar că acești teribiliști care au fost depistați în județul Cluj nu sunt, așa cum ne-am putea imagina, niște copii, niște tineri la 18-20 de ani, să zicem fără minte și cu multă adrenalină. Sunt persoane mature, 50 și ceva de ani. Ceea ce înseamnă că, cel puțin teoretic, ar trebui să fie niște oameni calculați, liniștiți și care ar trebui să conducă corect, legal, în siguranță. Ce ne spune acest lucru? Faptul că sunt depistați în trafic făcând astfel de manevre înseamnă că este un mod în care se circulă curent”, spune într-o intervenție telefonică la Digi24 Titi Aur, fost pilot de raliuri, expert în conducerea defensivă.

„Astfel de imagini ar trebui să spună foarte multe conducătorilor noștri

„Astfel de imagini ar trebui să spună foarte multe conducătorilor noștri, guvernului sau decidenților, miniștrilor de Interne și Transporturi, că uite ce se întâmplă, și ar trebui luate niște măsuri - organizate astfel de acțiuni încât să scadă numărul celor care își asumă astfel de riscuri. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă la noi. Apar doar imagini spontane, sau apar din când în când astfel de relatări, dar mai departe nu se face nimic și când spun nu se face nimic, nu se face într-un cadru organizat, o campanie adevărată sau niște măsuri adevărate care să ducă la reducerea numărului de accidente.

Ar trebui practic ca aceste imagini sau aceste acțiuni să se transpună niște rapoarte care să ajungă până pe masa guvernului și să se întoarcă înapoi o serie de măsuri de educație, de coerciție, de campanii, de multe lucruri care ar trebui făcute pentru a fi limitate în alte țări”, adaugă acesta.

„În țări din Europa, astfel de manevre duc până la confiscarea mașinii, la anularea permisului”

„În țări din Europa, astfel de manevre duc până la confiscarea mașinii, duc la anularea permisului de conducere, duc la sancțiuni drastice. La noi, până la urmă, este sancțiunea maximă de patru luni dacă se demonstrează, și niște amenzi care practic sunt asumate de foarte mulți șoferi - Și ce, până la urmă, ce-o să-mi facă? - Avem nevoie de programe de educație foarte bine corelate cu programe de coerciție. Adică, pe de o parte, te educ, îți transmit, îți spun ce trebuie să faci, pe de altă parte, te sancționez drastic dacă nu faci, pentru că suntem țara de pe locul unu din Europa cu sânge pe șosea. Avem în fiecare an 1.300-1.400 de morți, avem 3.500-4.000 de răniți grav și vreo 30.000 de răniți ușor”, a subliniat Titi Aur.

„Dacă am fi mai mulți care am suna la 112, când vedem astfel de indivizi, ar exista șansa să fie sancționați”

„Consumăm 7 miliarde de euro de la bugetul statului ca urmare a victimelor accidentelor rutiere și nu se întâmplă nimic coordonat, centralizat, pe mai multe ministere. Doar poliția rutieră, care într-adevăr face astfel de acțiuni, dar rămân fără finalitate”, a precizat fostul pilot de raliu.

„Dacă am fi mai mulți care am anunța la 112 când vedem astfel de indivizi, probabil ae exista șansa să fie sancționați, dar noi, fiecare dintre noi, nu-i putem opri. Autoritățile trebuie să facă, după cum spuneam, cele două lucruri - educație și coerciție în paralel, în așa fel încât să diminuezi cât mai mult fenomenul”, a conchis Titi Aur.

Editor : Liviu Cojan

