Live TV

Video Depresurizarea la un avion de pasageri: cât de periculoasă este și ce se întâmplă după mesajul Mayday. Explicațiile unui pilot

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png (69)
Pasageri într-o aeronavă în timpul unei simulări de utilizare a măștilor de oxigen. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
Din articol
Ce înseamnă mesajul Mayday De la Mayday la PAN-PAN

Depresurizarea unei aeronave este o situație de urgență care impune activarea imediată a procedurilor internaționale de siguranță, inclusiv transmiterea mesajului Mayday și coborârea rapidă la o altitudine sigură. În contextul incidentului de pe Aeroportul Otopeni, pilotul Cezar Osiceanu a explicat pentru Digi24 cât de periculoasă poate fi pierderea presiunii în cabină la altitudine mare, ce riscuri implică pentru echipaj și pasageri și cum funcționează sistemele redundante care previn o tragedie.

Potrivit pilotului, cazul avionului care s-a reîntors pe Aeroportul Henri Coandă după ce echipajul a semnalat o problemă de presurizare se încadrează în categoria alertelor majore din aviație. Aeronava a aterizat în siguranță, iar ulterior și-a reluat zborul spre Egipt.

Trebuie să facem o corecție foarte importantă. Acest caz special intră în categoria mesajelor de Mayday, adică gândiți-vă că avionul respectiv se depresurizează brusc, el trebuie să coboare imediat de urgență”, a explicat Cezar Osiceanu.

El a detaliat riscurile asociate unei depresurizări la altitudine mare și intervalul extrem de scurt în care echipajul trebuie să reacționeze.

În funcție de înălțimea la care se află se poate instala mai repede sau mai încet hipoxia, adică avem de-a face cu un interval de câteva secunde, de 10 secunde, să spunem, dacă e la vreo 14.000 m până la maximum un minut, dacă este mai jos, undeva la 9.000–7.000 m”, a precizat pilotul.

Ce înseamnă mesajul Mayday

Osiceanu a subliniat că, odată transmis mesajul de Mayday, se activează automat toate structurile de intervenție de la sol.

Procedura de alertare este o procedură internațională obligatorie de urmat. În momentul în care s-a lansat mesajul de Mayday, din acel moment organele de dirijare de la sol alertează toate sistemele – medicale, pompieri, vamă, poliție și așa mai departe – care trebuie să fie pregătite în cazul posibil al producerii unei catastrofe. Deci, din punctul acesta de vedere, a fost totul ca la carte,” a explicat acesta.

Pilotul a transmis că există două tipuri de depresurizare, rapidă și lentă, iar cea din urmă poate fi extrem de periculoasă dacă nu este observată la timp.

Ca să înțeleagă lumea ce înseamnă depresurizare lentă, trebuie să ne aducem aminte de cazul companiei Helios, în care un avion aflat la altitudinea de croazieră a avut o depresurizare lentă. Piloții au leșinat, n-au mai putut să răspundă la convorbirile radio”, a spus el.

El a amintit că aeronava respectivă s-a prăbușit după ce a rămas fără combustibil, în condițiile în care pilotul automat era cuplat.

Când s-a terminat combustibilul, s-a prăbușit avionul”, a adăugat acesta.

De la Mayday la PAN-PAN

În cazul incidentului de pe Otopeni, după coborârea la o altitudine de siguranță și stabilizarea situației, nivelul de alertă a fost redus.

În momentul în care echipajul constată acest lucru trebuie să comunice imediat sub indicativul de Mayday. Ulterior, după ce au ajuns la înălțimea de siguranță de aproximativ 3.000 m și nimeni nu a pățit nimic, avionul era în stare controlabilă. Mesajul de Mayday se transformă în mesaj PAN-PAN, de urgență, dar nu de urgență atât de mare”, a spus acesta.

Cezar Osiceanu a mai menționat și că aeronavele comerciale sunt prevăzute cu sisteme redundante tocmai pentru a face față unor astfel de situații.

În aviație există întotdeauna, absolut toate mecanismele, sistemele și așa mai departe sunt dublate. În cazul sistemului de presurizare există o comandă, două comenzi automate și o comandă manuală. În momentul în care cedează un sistem de presurizare, se trece automat pe celălalt sistem de rezervă”, a explicat el.

Dacă nici sistemele automate nu funcționează, se poate interveni manual.

Antrenamentul pe care îl fac piloții o dată la șase luni include în mod obligatoriu o coborâre de urgență cu depresurizare rapidă, ca echipajul să fie pregătit pentru astfel de situații”, a declarat pilotul.

În ceea ce privește manevra de așteptare înainte de aterizare, pilotul a explicat că aceasta este necesară pentru reducerea greutății aeronavei.

Trebuie să vă gândiți că el trebuie să consume din combustibilul aflat la bord. Și a zburat în zona de așteptare circa o oră și ceva, tocmai pentru ca avionul să poată veni la aterizare cu o greutate care să-i permită acest lucru”, a mai spus el.

Aeronava a aterizat în siguranță, iar ulterior și-a reluat zborul.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
Igor Secin, șeful Rosneft
2
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
3
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și...
steaguri ue si iran
4
Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale statelor membre UE drept organizaţii...
vad in antarctica
5
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
avion
Un avion a vărsat tone de kerosen peste 8 comune belgiene înainte de aterizarea de urgenţă. Mirosul neobișnuit i-a speriat pe localnici
avion
Aterizare de urgenţă pe Aeroportul Henri Coandă: Avionul British Airways circula pe ruta Istanbul - Londra
ryanair - GettyImages - 30 sept 15
Un avion a făcut o aterizare de urgență în Franța, după ce o femeie a născut la bord
Crocodil
Un avion a aterizat de urgență în Bolivia. Supraviețuitorii au rămas blocați într-o mlaștină plină cu crocodili
Avion
Momentul în care un avion Boeing 767 aterizează cu motorul în flăcări. „Credem că am văzut motorul căzând de pe aripa dreaptă”
Recomandările redacţiei
om cu un copil prin parc si soare
Vremea se schimbă radical după valul de ninsori și viscol: vor fi...
putin rade
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război...
liderii coalitie
Coaliția tranșează bugetul pentru 2026. Ședință la Guvern pentru...
Ursula von der Leyen dă mâna cu Donald Trump la întâlnirea din Scoția
UE declară că nu va accepta nicio majorare a tarifelor americane după...
Ultimele știri
Coreea de Sud cere ambasadei ruse să îndepărteze un banner: mesajul afișat după patru ani de război în Ucraina
Ucraina, patru ani de război. Parlamentul României va fi iluminat marți în culorile drapelului ucrainean
Dana Marijuana este așteptată astăzi la Tribunalul Constanța. Artista hip-hop vrea să scape de arestul la domiciliu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna în creștere în Taur le schimbă viețile. Trei zodii care își regăsesc fericirea absolută din 23 februarie...
Cancan
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie...
Fanatik.ro
Șoc la ANAF: Sorin Oprescu scapă de executarea silită pentru două cuvinte lipsă. Scenariul prin care fostul...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Iuliana Demetrescu, de la Real Madrid – Paris la FCSB – Metaloglobus. Cum s-a descurcat surpriza lui Vassaras...
Adevărul
Polițiștii londonezi păzeau casa lui Epstein în timpul unei vizite a lui Andrew. Noi e-mailuri îl îngroapă...
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nemții au reacționat, după ce Julia Sauter a scris istorie pentru România la JO
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra...
Newsweek
Ministrul de finanțe dă cea mai proastă veste despre indexarea pensiilor. Pensionarii ar putea pierde 340 lei
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care l-a ucis pe Eric Dane din "Anatomia lui Grey"
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Rolurile legendare ale lui Jodie Foster și Anthony Hopkins din "Tăcerea mieilor", la un pas să ajungă la alte...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...