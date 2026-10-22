Deputată AUR: Capul de porc a fost pus de Jucătoru şi de cumnatul lui Simion. Lulea plănuia să scăpăm de președintele AUR

Ariadna Cîrligeanu, deputata AUR despre care Adrian Jucătoru, cel care a recunoscut că a fost cel care a pus un cap de porc în faţa porţii co-fondatorului AUR Marius Lulea, a spus că a fost implicată în plănuirea incidentului, a oferit o primă reacţie în exclusivitate pentru Cotidianul. Aceasta spune că respectivul cap de porc a fost plasat de Adrian Jucătoru, cel care şi-a asumat public gestul, şi de cumnatul lui George Simion, relatează News.ro.

Adrian Jucătoru a declarat că „toată acţiunea a fost indusă de Marius Lulea prin Ariadna Cîrligeanu”.

Deputata AUR a declarat pentru Cotidianul că la un moment dat a fost influenţată de Marius Lulea pentru „a scăpa” de George Simion.

„Recunosc că afirmaţiile prezentate în acel video reflectă o perioadă în care am fost influenţată de Marius Lulea şi de discuţiile pe care le-am avut cu acesta. A fost o perioadă în care am văzut lucrurile greşit. Eram supărată pentru anumite decizii luate în AUR, în special în Botoşani cu filiala.

Atunci Marius Lulea m-a invitat la mai multe discuţii, la sfaturi părinteşti, cum spunea el. Uşor – uşor mi-a spus care era planul: să scăpăm de Simion şi să conving mai mulţi parlamentari să i se alăture lui şi unor oameni puternici din statul român care nu vor permite ca oameni precum Simion să ajungă la putere”, a declarat Ariadna Cîrligeanu.

Aceasta a mai adăugat că discuţiile respective au influenţat-o „în mod negativ” şi că a făcut „unele aprecieri greşite”.

„Copilăria cu capul de porc, pentru care a fost toată presa în Tunari, a fost o idee demnă de mintea ciudată a lui Marius Lulea. Cei care au pus acel cap de porc au fost Adrian Jucătoru şi cumnatul lui George Simion, convins de Jucătoru că face un lucru bun.

La discuţiile, la pozele şi înregistrările pe care le am cu Marius Lulea, cred că toată lumea va vedea cine este cu adevărat şi cât de bolnav de răutate este. Este clar că aceste lucruri nu trebuie să continue, nu putem fi manipulaţi să ne atacăm. Rolul nostru este de a respecta un jurământ depus, nu să ne răzbunăm şi să jucăm”, a precizat Ariadna Cîrligeanu.

„Toată acţiunea a fost indusă de Marius Lulea”

Adrian Jucătoru, un consilier al AUR angajat la Camera Deputaţilor, şi-a asumat miercuri că a plasat capul de porc în faţa casei lui Marius Lulea. Bărbatul susţine că întreaga acţiune ar fi fost indusă chiar de fostul lider AUR, prin deputata Ariadna Cîrligeanu.

„Voi dezamăgi pe mulţi cu acest video. Autorul acelor stickere şi cap de porc din Tunari sunt eu. Mi s-a spus că astfel îi facem rău lui George Simion şi că trebuie făcută o schimbare la vârful partidului. I-am implicat inclusiv familia pentru a părea totul mai real şi îmi cer scuze pentru acest lucru. Toată acţiunea a fost indusă de Marius Lulea, prin Ariadna Cîrligeanu”, susţine un bărbat, Adrian Jucătoru, într-o postare pe Facebook.

În replică la mărturisirea lui Jucătoru, Marius Lulea a declarat: ”Manifest compasiune şi înţelegere faţă de persoanele care ar putea fi puse în situaţia de a-şi asuma fapte la îndemnul altora”.

Marius Lulea a reclamat la Poliţie că a găsit un cap de porc în dreptul porţii de acces în locuinţa sa. De asemenea, el a relatat că, în urmă cu câteva zile, ar fi observat, în apropierea locuinţei, un afiş pe care era reprezentată o figură cu aspect ameninţător. Lulea a declarat că în plângere l-a nominalizat pe liderul AUR George Simion.

„S-a deschis dosar penal pentru ameninţare şi capul de porc înseamnă ameninţare cu moartea, ca să ştie cei care se uită la noi. Tratez cu maximă seriozitate subiectul, mai ales că vorbesc despre familia mea, de cei cinci copii, de soţie. Nu cred că dezbaterea politică trebuie să se mute pe un comportament infracţional sociopat, aşa cum se întâmplă în momentul de faţă. Eu am indicat în cadrul plângerii mele penale, am fost întrebat dacă am suspiciunea în legătură cu cine s-ar putea afla în spatele acestui demers şi l-am nominalizat pe domnul George Simion”, a afirmat cofondatorul AUR.

Poliţiştii din Ilfov desfăşoară cercetări în acest caz.

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Editor : Liviu Cojan