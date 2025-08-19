Live TV

Deputatul AUR Dan Tanasă își îndeamnă compatrioții să refuze comenzile livratorilor străini. Marian Godină i-a făcut plângere penală

Data actualizării: Data publicării:
Dan Tănasă și Marian Godină
Foto Facebook personale

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, deputatul AUR Dan Tanasă a îndemnat românii să refuze livrările aduse de angajați care nu sunt români.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris el. 

Postarea sa a devenit virală, iar un răspuns a venit din partea polițistului Marian Godină.

„Ca să nu las pe alții ceea ce pot face și eu, am formulat o plângere penală împotriva deputatului aur Dan Tanasă pentru săvârșirea infracțiunii de "Incitarea la violenţă, ură sau discriminare" prevăzute de art 369 din Codul Penal.”, a anunțat Godină.

Marian Godină a postat, de asemenea, și textul plângerii penale înaintate.


În această speță s-a sesizat din oficiu și Consiliul Național pentru Combatarea Discriminării.

Editor : Sebastian Eduard

FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Digi Sport
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
