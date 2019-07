Deputatul Gigel Știrbu îl reclamă pe caricaturistul Ştefan Popa Popa’s la CNCD pentru o declarație despre olteni

Președintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaților, Gigel Știrbu, l-a reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pe caricaturistul Ştefan Popa Popa’s. Motivul: declarații ale acestuia despre olteni, considerate ofensatoare.

Popa Popa’s a spus într-o emisiune televizată că „Timişoara s-a umplut de toate ciurucurile din Oltenia”.

„Domnul Stefan Popa Popa’s este Ambasadorul Cultural al Timişoarei şi această funcţie ar trebui să-l facă responsabil pentru declaraţiile făcute în spaţiul public. Domnul Popa ar trebui să lupte pentru prevenirea şi combaterea discriminării la nivelul intregii ţări şi nu să defăimeze cetăţeni după apartenenţa lor locală. Faptul că Ştefan Popa Popa’s este o persoană publică, afirmaţiile făcute la un post de televiune au și mai mare putere dicriminatorie şi din aceste motive vă solicit sancţionarea lui în conformitate cu legislaţia în vigoare”, se arată în scrisoarea trimisă de Știrbu către CNCD.

De asemenea, Știrbu a cerut și retragerea distincţiei de Ambasador Cultural al Timişoarei acordată lui Ştefan Popa Popa’s, printr-o altă scrisoare, adresată primarului Timișoarei, Nicolae Robu.

„Este prea onorant acest titlu pentru domnia sa, mai ales că a declarat cu ceva timp în urmă: 'cu această numire, m-au degradat! Eu sunt Ambasadorul României pentru turism cultural, cu acte în regulă, cu paşaport diplomatic încă din 2013, iar ei, cei din Timişoara, repet, m-au degradat acum, făcându-mă ambasadorul unui oraş!', mai spune preşedintele Comisiei pentru cultură din Camera Deputaților.

Declarațiile lui Popa Popa’s au stârnit reacții și în mai multe orașe din Oltenia.

Primarul din Slatina, Emil Moţ, vrea să ceară Consiliului Local Slatina retragerea titlului de cetățean de onoare al orașului Slatina acordat artistului Ștefan Popa Popa’S. De asemenea, artistul ar putea pierde titlul de cetățean de onoare al Craiovei.

Popa Popa’s spune însă că afirmația sa a fost scoasă din context.

„Eu am povestit (la un post tv local - n.r.) că am stat o săptămână în Timişoara, acolo unde am făcut gratuit caricaturi. Am spus că au venit să le fac caricaturi olteni care nu au spus 'bună ziua' şi nu au cerut voie să se aşeze pe scaun, iar, la final, după ce au văzut caricatura nici măcar nu au spus 'mulţumesc'. Îi auzeam în schimb cum stăteau la rând şi vorbeau cu 'fusei', 'mă dusei'. Am vorbit despre acele persoane care nu au cei şapte ani de acasă”, a spus Ștefan Popa Popa’s.