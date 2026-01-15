Live TV

Video Descinderi de amploare în Constanța: persoane cu venituri mici, folosite pentru fraude bancare. La cât se ridică prejudiciul

Data actualizării: Data publicării:
politisti la perchezitii
Polițiștii de amploare. Foto: Captură Digi24

Zeci de percheziții au loc în județul Constanța, într-un dosar de fraudă bancară, în care anchetatorii susțin că persoane cu venituri mici ar fi fost racolate și folosite pentru obținerea de credite pe baza unor documente false. Prejudiciul estimat depășește 1,7 milioane de lei.

 

Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, sunt puse în aplicare 31 de mandate de percheziție, care vizează 30 de persoane. Descinderile au loc atât în municipiul Constanța, cât și în alte localități din județ.

Polițiștii arată că faptele ar fi fost comise începând cu anul 2024 și până în prezent. În acest interval, o femeie, sprijinită de alte persoane, ar fi racolat oameni cu venituri modeste, cărora le-ar fi furnizat documente false. Aceste acte ar fi fost folosite ulterior pentru obținerea unor credite bancare.

Perchezițiile vizează atât domiciliile unor persoane fizice, cât și sediul unei instituții de credit.

Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproximativ 1,7 milioane de lei. Toate persoanele vizate urmează să fie aduse la sediul poliției pentru audieri.

Groenlanda și-a pus viitorul în mâinile sale! ”Mulți dintre copiii noștri nu o duc bine”. Mesaj clar pentru SUA
Digi Sport
Groenlanda și-a pus viitorul în mâinile sale! ”Mulți dintre copiii noștri nu o duc bine”. Mesaj clar pentru SUA
Descarcă aplicația Digi Sport
