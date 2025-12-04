Live TV

Video Descinderi în Dolj într-un dosar de delapidare: funcționari suspectați că și-au însușit bonuri valorice de carburant

Data publicării:
masina de politie
Autospecială Poliția Română. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos / George Călin

Au loc percheziții la o primărie din județul Dolj, dar și la locuințelor mai multor funcționari. Primarul și angajații sunt bănuiți de procurori că timp de trei ani și-au alimentat mașinile personale din bani publici. 

Perchezițiile se desfășoară la primăria din Amărăștii de Jos, dar și la locuința edilului din localitate.

„În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Dolj au pus în executare 7 mandate de percheziţie domiciliară, toate în judeţul Dolj, la sediul unei instituţii publice, precum şi la persoane fizice şi juridice. Activităţile sunt desfăşurate în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare şi fals intelectual”, a transmis IPJ Dolj.

Conform sursei citate, angajații primăriei sunt bănuiți că din 2022 până în 2025 și-ar fi însușit în interes propriu bonuri valorice de carburant.

„Ulterior, pentru a crea aparența de legalitate și justificarea în interesul instituției, aceștia ar fi întocmit înscrisuri false privind folosirea carburantului, prejudiciul cauzat urmând a fi stabilit în urma cercetărilor”.

Au fost emise și mandate de aducere, cei în cauză urmând să fie audiați.

Citește și:

Droguri introduse în închisori cu ajutorul unei avocate: percheziţii DIICOT în trei judeţe. Sunt descinderi și în Italia

Contrabandă cu motorină prin Portul Constanța. DIICOT a descoperit 2 milioane de lei și o armă letală

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
artan
1
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
Bolivia la paz
2
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja...
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
3
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
donald tusk friedrich merz berlin
4
Donald Tusk cere Germaniei să se grăbească în a veni cu ajutorul pentru victimele din...
Aeroportul din Kolțovo. Foto Wikimedia
5
În Rusia, pasagerii sunt abordați pe aeroporturi, pentru a li se înmâna somații de...
Ce se întâmplă cu Ionel Ganea, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit: ”El mi-a zis”
Digi Sport
Ce se întâmplă cu Ionel Ganea, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit: ”El mi-a zis”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Caz cutremurător în Dolj. Un copil de 10 ani ar fi fost violat de unul de 14 ani, într-un centru de plasament. A fost deschisă anchetă
DROGURI SI BANI
Droguri introduse în închisori cu ajutorul unei avocate: percheziţii DIICOT în trei judeţe. Sunt descinderi și în Italia
Migrant Channel crossing incidents
„Un act distopic de brutalitate”. Percheziții invazive pentru migranți în Marea Britanie: dezbrăcare obligatorie și controale orale
agricultura
Scumpirea carburanților lovește în plin agricultura. Mulți dintre fermieri se gândesc să renunțe: „Ne îngenunchează”
Screenshot 2025-11-27 180849
Contrabandă cu motorină prin Portul Constanța. DIICOT a descoperit 2 milioane de lei și o armă letală
Recomandările redacţiei
tanczos barna
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie...
neutralizare drona maritima
Ucraina susține că niciuna dintre dronele sale marine nu a intrat în...
lac paltinu
Ministerul Mediului neagă că ar fi știut despre riscul opririi apei...
Protest against military conscription in Jerusalem - 02 Jun 2024
Noua criză din Israel: recrutarea evreilor ultraortodocși pentru...
Ultimele știri
„Un eșec lamentabil din partea Regatului Unit”. Noi dezvăluiri despre cât de ușor a fost țintit Serghei Skripal de asasinii lui Putin
Israelul a identificat rămășițele thailandezului ostatic din Gaza
Adunarea Generală a ONU cere Rusiei să returneze copiii ucraineni. Cum a votat SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna decembrie 2025 aduce eliberare și renaștere. Ce lasă fiecare zodie în urmă înainte de intrarea în 2026
Cancan
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
Fanatik.ro
Emil Grădinescu, scandal la CNA în duelul dintre Steaua și FCSB. Comentatorul, avertizat de șefa de ședință...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Conducerea Complexului Energetic Oltenia, împărțită între PNL și PSD. Numirile politice, păstrate și după un...
Adevărul
România plătește prețul ajutoarelor de stat: val de falimente și restructurări
Playtech
Cum pregătești friptura de porc ca să fie fragedă. Timpul ideal de coacere în funcție de cantitate
Digi FM
Maye, mama lui Elon Musk, fermecată de Târgul de Crăciun din Craiova. Cum a reacționat Olguța Vasilescu
Digi Sport
”Măcel” istoric la CM de handbal și una dintre favorite e 99% OUT
Pro FM
Dezvăluiri despre ultimele clipe din viața lui Adrian Pleșca, zis Artan. Medicii au încercat să-l resusciteze...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu...
Newsweek
Cu cât îți va crește pensia până în 2029 dacă azi ai pensie de 2.000, 3.000 și 4.000 lei? Prognoza BNR
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
Trei fructe care ajută digestia, recomandate de un medic școlit la Harvard. Scapi de balonare și de senzația...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Keith Urban ar fi început să regrete divorțul de Nicole Kidman: „Se simte izolat, și-a pierdut cel mai mare...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...