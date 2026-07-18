Descoperire neobișnuită la Vama Moravița, unde polițiștii de frontieră au găsit, vineri, patru maimuțe ascunse într-un autoturism înmatriculat în Ucraina. Femeia care le transporta a susținut că animalele au fost moștenite de la mama sa, însă nu avea documentele legale privind proveniența și transportul acestora.

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Incidentul a avut loc în data de 17 iulie 2026, în jurul orei 06:40, când trei cetățene ucrainene s-au prezentat pentru efectuarea formalităților de control la Punctul de Trecere al Frontierei Moravița. În urma verificărilor efectuate de polițiști și de lucrătorii vamali asupra autoturismului, au fost descoperite în portbagajul mașinii patru maimuțe aflate în două cutii.

Animalele aparțiuneau femeii de 47 de ani care se afla la volan.

„Aceasta a declarat că maimuţele au fost moştenite de la mama sa, decedată recent”, potrivit Poliţiei de Frontieră.

Femeia nu a putut prezenta documentele legale privind provenienţa, deţinerea şi transportul animalelor, punând la dispoziţia autorităţilor doar o fotografie a unui document despre care a susţinut că reprezintă un act de import al maimuţelor din Siria în Ucraina

Conform Autorităţii Vamale Române, maimuțele figurează printre speciile protejate prin Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), iar introducerea acestora pe teritoriul Uniunii Europene este permisă numai pe baza documentelor specifice prevăzute de legislaţia europeană şi naţională în vigoare.

„În cauză au fost dispuse măsurile legale, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor şi dispunerea măsurilor legale ce se impun”, au transmis autoritățile.

Animalele au fost predate reprezentanţilor Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş.

sursa foto: Facebook/ Poliţia de Frontieră Română Deschide galeria foto

Editor : A.P.