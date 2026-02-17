Descoperirea neașteptată făcută de specialiștii care restaurează statuia lui Ștefan cel Mare din Iași. Mai există un mesaj ascuns

O descoperire inedită a fost făcută de specialiștii care restaurează statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare din Iași. În interiorul calului din bronz au găsit o sticlă cu un mesaj care se află acolo din 1882, anul în care a fost făcută statuia.

În documentul scris în urmă cu aproape 144 de ani se precizează momentul în care a fost amplasată statuia în fața Palatului Culturii din Iași, în octombrie 1882, în timpul domniei regelui Carol I și a reginei Elisabeta.

Scrisoarea spune că Ștefan cel Mare a fost cel mai glorios domn al Moldovei, enumeră lista de specialiști ingineri care au lucrat la montarea statuii și precizează că mai există un document la 50 de centimetri sub soclu, însă este puțin probabil că acest al doilea document să fie scos la lumină, având în vedere că nu există intenția demontării soclului.

Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare trece pentru prima oară de la inaugurare printr-un proces de restaurare, iar pentru specialiști este surprinzător cât de bine s-a păstrat.

Acest document a fost așezat într-o sticlă acoperită cu un dop de plută. Sticla a fost găsită în burta calului, foarte aproape de picioarele din față. Atât scrisoarea, cât și sticla, dar și dopul de plută sunt acum în grija specialiștilor de la palat, care au început procesul de restaurare a lor, astfel încât să fie expuse pentru public în viitorul apropiat.

Editor : M.B.