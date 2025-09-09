Deșeurile care intră în țară ca produse second-hand, blocate. Ministrul Diana Buzoianu: Pregătim o Ordonanță de Urgență

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pregăteşte ultima variantă a Ordonanţei de Urgenţă pentru blocarea deşeurilor care intră în ţară fals marcate drept produse hand, a anunţat ministrul de resort, Diana Buzoianu.

Această variantă urmează a fi trimisă pentru discuţii cu celelalte ministere, a precizat Buzoianu.

„Dacă tot se vorbeşte astăzi de votul de la nivel european pe fast-fashion, vă zic doar atât: pregătim de zor ultima varianta de trimis în discuţii cu celelalte ministere de Ordonanţă de Urgenţă pentru blocarea deşeurilor care intră în ţară fals marcate drept produse second-hand”, a scris ministra Mediului pe pagina sa de Facebook.

Parlamentul European a adoptat marţi, în mod definitiv, o lege împotriva risipei alimentare şi a deşeurile textile, în special cele generate de sectorul de fast fashion, un termen care se referă la milioanele de articole ieftine de îmbrăcăminte importate din China, potrivit AFP.

Documentul prevede că producătorii care pun la dispoziţie textile în UE vor trebui să acopere costurile de colectare, sortare şi reciclare a acestora, prin intermediul unor noi scheme de responsabilitate a producătorului (EPR) care vor fi instituite de fiecare stat membru, în termen de 30 de luni de la intrarea în vigoare a directivei. Aceste prevederi se vor aplica tuturor producătorilor, inclusiv celor care utilizează instrumente de comerţ electronic şi indiferent dacă sunt stabiliţi într-o ţară a UE sau în afara Uniunii. Microîntreprinderile vor avea un an suplimentar pentru a se conforma cerinţelor EPR, scrie AFP, citată de Agerpres.

Noile norme vor acoperi produse precum îmbrăcămintea şi accesoriile, pălăriile, încălţămintea, păturile, lenjeria de pat şi de bucătărie şi perdelele. La iniţiativa Parlamentului, ţările UE pot, de asemenea, să instituie scheme EPR pentru producătorii de saltele.

Statele membre ar trebui să abordeze, de asemenea, practicile de modă ultra-rapidă şi de modă rapidă atunci când decid cu privire la contribuţiile financiare la schemele EPR.

