Deși sunt gemene născute la câteva minute distanță, au tați diferiți. Caz deosebit în Marea Britanie: „Suntem niște miracole”

Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock
O copilărie instabilă, dar o legătură puternică „Suntem niște miracole"

Michelle și Lavinia Osbourne, gemene neidentice în vârstă de 49 de ani, au descoperit în urma unor teste ADN că nu au același tată biologic, deși au fost concepute natural, au crescut împreună în același uter și s-au născut la câteva minute distanță, relatează BBC

Descoperirea a fost făcută de Lavinia Osbourne în septembrie 2022, după ce a deschis rezultatele unui test ADN realizat acasă. Inițial, aceasta a spus că a fost cuprinsă de teamă.

„Poate, subconștient, știam”, a declarat ea.

Cazul celor două surori este explicat printr-un fenomen numit superfecundaţie heteroparentală. Acesta apare atunci când o femeie eliberează mai multe ovule în același ciclu, acestea sunt fertilizate de spermatozoizi proveniți de la bărbați diferiți, iar embrionii se dezvoltă simultan.

Specialiștii spun că au fost identificate aproximativ 20 de astfel de cazuri în lume. După documentarea poveștii lor pentru BBC Radio 4, s-a stabilit că Michelle și Lavinia sunt singurul caz de gemeni cu tați diferiți documentat în Marea Britanie.

O copilărie instabilă, dar o legătură puternică

Cele două au avut o copilărie dificilă, fiind mutate între familii și centre de plasament. Singura lor constantă a fost relația dintre ele.

„Ea era singurul lucru care îmi aparținea, singurul lucru de care eram sigură”, a spus Lavinia. „Și apoi nu a mai fost.”

Michelle a reacționat diferit: „Nu am fost surprinsă. E extrem de rar, dar are sens.”

Mama gemenelor avea 19 ani când le-a născut în Nottingham, în 1976. Aceasta a avut o copilărie marcată de abuzuri și perioade petrecute în sistemul de protecție socială. De-a lungul timpului, le-a spus fiicelor că tatăl lor este un bărbat pe nume James, însă acesta nu a fost prezent în viața lor.

După ce mama lor a dezvoltat demență cu debut timpuriu și nu a mai putut oferi răspunsuri, Michelle a decis să își facă un test ADN. Rezultatul a arătat că James nu era tatăl ei biologic. Ulterior, a descoperit că tatăl ei este Alex, un bărbat aflat în dificultate, cu probleme de dependență și fără adăpost.

În paralel, Lavinia a făcut și ea un test ADN, ajungând la un rezultat surprinzător: tatăl ei biologic este un bărbat pe nume Arthur, cu care a dezvoltat ulterior o relație apropiată. „Simt că am găsit un loc în care aparțin”, a spus ea.

Arthur le-a spus ambelor surori că le poate considera fiicele sale, iar relația dintre ei s-a consolidat în timp.

„Suntem niște miracole”

Dacă Lavinia a fost profund afectată de descoperire, Michelle a acceptat mai ușor situația, deși a fost surprinsă de complexitatea cazului. Cele două au aflat și detalii despre momentul concepției, Arthur povestind că mama lor a venit la el într-o stare de vulnerabilitate și șoc.

Deși adevărul genetic le-a schimbat perspectiva asupra familiei, cele două spun că legătura dintre ele rămâne neschimbată. „Suntem niște miracole”, spune Lavinia. „Vom avea mereu o apropiere care nu poate fi ruptă.”

Michelle confirmă: „Este sora mea geamănă. Nimic nu schimbă asta.”

Editor : C.S.

