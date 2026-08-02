Intervenție fără precedent pe Dunăre. Armata a încercat astăzi să arunce în aer stânca Pârjoaia pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă, care riscă să fie oprită complet. După două încercări eșuate, oficialii au hotărât să reia mâine operațiunea, când vor folosi o cantitate mai mare de explozibil. Intervenția vine în contextul în care debitul Dunării a ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea asupra sistemului național este uriașă.

Autoritățile au început operațiunea prin care încearcă să detoneze stânca Pârjoaia, în încercarea de a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă. După o primă explozie de control, în care s-a folosit două kilograme de explozibil, câteva ore mai târziu Armata a pregătit o detonare mai puternică.

Scafandrii EOD au amplasat 30 de kilograme de explozibil la 6 metri adâncime. Fără succes însă, pentru că stânca e făcută dintr-o rocă extrem de dură, iar militarii trebuie să încerce din nou, folosind de data aceasta o cantitate dublă, relatează Teodora Chiuș, jurnalistă Digi24.

După încercarea eșuată, oficialii au descoperit că stânca are opt metri înălțime și șase metri grosime.

„Am mobilizat un număr important de personal și mijloace tehnice. Așteptările au fost să dislocăm stânca Pârjoaia. Asta nu s-a întâmplat. Am convingerea că mâine vom reuși să rupem stânca și ulterior să trecem la faza a doua, aceea de a fărâmița treptat malul stâncos”, a declarat contraamiralul Marcel Neculae.

Marii consumatori, chemați la Ministerul Energiei pentru a găsi soluții de economisire a electricității

Oficialii din Energie au explicat că operațiunea este vitală pentru ca reactorul 2 de la Cernavodă să rămâna deschis, având în vedere și situația energetică complicată din regiune.

„Avem analize științifice ale specialiștilor că este una din puținele, dacă nu singura solutie pentru a putea asigura creșterea debitului și apa necesară unității 2. Vom avea o șansă să trecem cu unitatea 2 deschisă peste cele două săptămâni de foc - 1-15 august - pe care le preconizăm a fi dificile”, a afirmat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

În paralel, marii consumatori au fost chemați mâine la Ministerul Energiei pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf. E luată în calcul inclusiv deconectarea de la rețeaua electrică a operatorilor care refuză să coopereze cu statul.

Editor : Liviu Cojan