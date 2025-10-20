Live TV

Video Deținutul hacker de la Penitenciarul Târgu Jiu a fost ajutat de un polițist. Directorul unității, schimbat (raport ANP)

Ce măsuri au fost luate

Deținutul hacker de la Penitenciarul Târgu Jiu, care a provocat o disfuncționalitate în sistemul informatic, a fost ajutat de un angajat al ANP. Un polițist i-a oferit deținutului credențialele pe care le folosea pentru a se loga în sistem.

Verificările realizate de Direcția Inspecție Penitenciară au indicat că accesul neautorizat al deținutului la sistemele informatice a fost posibil din cauza unei combinații de factori, precum: 

„- nerespectarea interdicțiilor privind securitatea contului pus la dispoziție de angajator, prin comunicarea credențialelor de conectare, de către un polițist de penitenciare;

- atribuirea unor roluri ce nu au legătură cu atribuțiile de serviciu, pentru un anumit cont de utilizator, folosit de un polițist de penitenciare;

- atribuirea nejustificată de drepturi pentru un anumit rol, posibilitatea de conectare folosind un cont de utilizator comun și amplasarea necorespunzătoare a stației, care reduce eficiența supravegherii deținuților;

- manifestarea de neglijență și superficialitate în exercitarea atribuțiilor de serviciu de către personalul de execuție/conducere a sectorului operativ din cadrul Penitenciarului Târgu Jiu precum și superficialitatea manifestată de către coordonatorul compartimentului IT din cadrul aceleiași unități”. 

Pe lângă acestea, incidentul a fost raportat cu întârziere: „Tardivitatea raportării (întârzieri în notificarea structurilor superioare cu privire la incident, ceea ce a influențat timpul de reacție inițial)”, se arată în comunicatul ANP.

Ce măsuri au fost luate

Conform ANP, au fost sesizate comisiile de disciplină pentru polițiștii de penitenciare cu funcții de conducere/execuție  în sarcina cărora au fost reținute fapte care pot întruni elementele unor abateri disciplinare.

„În sfera administrativă, măsuri care privesc elaborarea/aprobarea de acte normative interne, prin care să se stabilească drepturile pentru fiecare cont de utilizator al aplicației informatice în cauză, precum și procedura de alocare a rolurilor specifice către utilizatori, modalități de verificare și control al acestei activități la nivelul unităților penitenciare;

În sfera răspunderii penale, Nota de constatare și documentele care au stat la baza emiterii acesteia au fost înaintate Serviciului de Combatere a Criminalității organizate Gorj, unitate specializată care a fost informată cu privire la caz”.

În plus, a fost dispusă și „înlocuirea directorului unității și a directorului adjunct siguranța deținerii și regim penitenciar, pentru tardivitatea raportării”.

Sursa citată precizează că cercetările sunt în desfășurare.

Citește și:

Cum a acționat hackerul de la Penitenciarul Târgu Jiu. Șeful ANP: „A adăugat câte un zero la sumele de bani primite de deținuți”

Breşă de securitate la Penitenciarul Târgu Jiu: Un deținut a modificat pedepse în sistemul informatic. Reacția ministrului Justiției

Editor : A.M.G.

