Live TV

Video „Devine deja obositor”. Val de fake news pe rețelele sociale. Cum ne putem apăra de dezinformările care circulă pe internet

Data publicării:
dezinformare pe internet
Fake news-ul a devenit tot mai prezent în timpul alegerilor, al crizelor sociale sau al incidentelor de siguranță. Credit foto: Guliver/Getty Images

O imagine falsă, un videoclip generat cu inteligență artificială sau o informație distribuită masiv pe rețelele sociale poate influența alegeri, percepții și opinii. Într-o perioadă în care instituțiile statului avertizează tot mai des asupra campaniilor de manipulare online, mai mulți experți europeni și specialiști în comunicare au discutat, la Timișoara, despre ceea ce mulți numesc deja un nou front al războiului informațional, dar și despre soluțiile pentru a ne apăra de dezinformările de pe internet.

"Atacat în direct - acum urmează consecințele!" - e cel mai recent fake news demontat de instituțiile statului. Iar internetul este inundat de astfel de dezinformări. După incidentul cu drona căzută în Galați, de exemplu, rețelele sociale s-au umplut de informații și imagini false care s-au răspândit mult mai repede decât informațiile oficiale.

„Democrațiile noastre sunt vizate de teorii ale conspirației și discurs instigator la ură din interior, precum și de interferențe hibride din exterior. Desigur, trebuie să folosim puterea inteligenței artificiale și a digitalizării, tocmai pentru a promova demnitatea umană, libertatea individuală, egalitatea și democrația”, spune Lukas Mandl, președinte Adunarea Regiunilor Europene.

În ultimii ani, astfel de fenomene au devenit tot mai vizibile în timpul alegerilor, al crizelor sociale sau al incidentelor de siguranță.

„Așa cum este important să avem apă curată, o bună administrare, străzi corespunzătoare sau transport public eficient, la fel este absolut esențial, pentru o societate funcțională, să aibă mass-media și jurnalism libere. Astăzi, acestea sunt sub atac”, completează Lukas Mandl

Experții spun că problema nu este doar existența informațiilor false, ci viteza cu care acestea circulă și dificultatea de a le diferenția de conținutul autentic.

„Devine deja obositor și simt că sunt într-un fel de burnout social, burnout civic. Mi se pare revoltător, mai ales faptul că știu că foarte mulți nu își dau seama la fel de bine ca și mine, care am crescut cu internet”, spune o tânără.

„Mă aflu și eu în acest pericol, de a mă confrunta cu dezinformarea zilnică și consider că trebuie ca fiecare dintre noi să știm să ne informăm”, punctează altcineva.

„Ar trebui o educație media corectă. Dezvoltarea abilităților de gândire critică și programele acestea ar trebui începute de la o vârstă cât mai fragedă”, e de părere Codruța Simionescu, lector la Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării Universitatea de Vest Timișoara.

Potrivit specialiștilor, cea mai eficientă apărare împotriva dezinformării rămâne gândirea critică. De altfel, oamenii trebuie să verifice sursa, să compare informațiile din mai multe publicații credibile și să evite distribuirea conținutului neverificat.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explzoie drona port constanta
1
Ucraina a pierdut controlul a patru drone, una s-a autodetonat în Portul Constanța...
Iran Officials, Tehran, Iran - 04 Jun 2026
2
Consilierul militar al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei îi cere lui Trump 24 de...
AMBASADA RUSIEI
3
Prima reacție a Rusiei după explozia din Portul Constanța: Ambasada de la București...
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - VICTOR PONTA - DEPUNERE CANDIDATURA -
4
Victor Ponta se rupe de PSD: a demisionat din grupul parlamentar al social-democraților...
Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Rusia
5
Șoșoacă, față în față cu Putin la Sankt Petersburg: „Românii nu vă urăsc. Nu vrem să...
Romina Gingașu a lăsat ”mască” pe toată lumea, după ce o dronă a distrus un apartament în România: ”Pur și simplu”
Digi Sport
Romina Gingașu a lăsat ”mască” pe toată lumea, după ce o dronă a distrus un apartament în România: ”Pur și simplu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accidente centura tm
„E haotic”. Accidente în lanț pe șoseaua de centură a unui mare oraș. Drumarii au suplimentat indicatoarele rutiere, însă fără succes
The Starlink logo is seen on a mobile device with an grahpic illustration of planet Earth in this illustration photo in Warsaw, Poland on 21 September
Rusia intenționează să lanseze anul viitor propria versiune a sistemului Starlink, al lui Elon Musk
ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Tânără înjunghiată de fostul iubit, într-un mall din Timişoara. Agresorul a fost prins de un agent de pază
fake news MAI 1
MAI avertizează: conturi false pe rețelele sociale răspândesc informații despre Ilie Bolojan și Cătălin Predoiu
Internet Rusia
Putin a ordonat FSB să asigure disponibilitatea „serviciilor esențiale” în timpul întreruperilor de internet. Ce înseamnă asta
Recomandările redacţiei
Cristian Păun
Cristian Păun: „Să vii acum cu o nouă lege a salarizării unitare...
atacuri cu drone ucrainene Morrigan asupra unor convoaie rusești în sudul Ucrainei
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută...
President Trump Tavels to Beijing, China
Big Brother-ul de la Beijing vrea să identifice viitorii disidenți...
bloc lovit de drona galati
Trai de coșmar în Galați, după drona care a lovit blocul de 10 etaje...
Ultimele știri
Alegeri în Armenia: un scrutin test pentru Erevan, care se orientează spre Occident, spre nemulțumirea Moscovei
Aventură pe roți, în inima naturii. Românii se orientează tot mai mult spre vacanțele la autorulotă: „Deții controlul!”
Rezultate LOTO - Duminică, 7 Iunie 2026: La 6/49 sunt în joc peste 5,62 milioane de euro. Report cumulat mare, la Noroc
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adevărul despre viața la conacul lui Hugh Hefner. O fostă iubită a rupt tăcerea: ”Se întâmplau lucruri de...
Cancan
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
Cum și-a surprins Adrian Mutu colegii de la Dinamo: ”Venise cu Mercedes. Noi, săracii, aveam Dacia”
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Ultrasul galez care a intrat pe gazon în Ghencea chiar înainte de România – Țara Galilor 2-1: „CSA Steaua, nu...
Adevărul
Lubenița din Grecia pune în pericol profitul fermierilor români. „Primii pepeni de Dăbuleni vor fi după 20...
Playtech
De ce nu poate România să doboare toate dronele rusești care îi încalcă spațiul aerian. Ce sisteme de apărare...
Digi FM
Cum a încercat un bărbat să ascundă uciderea iubitei însărcinate. S-a eschivat ani întregi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bojana Popovic, siderată după Metz - CSM București: "Nu înțeleg!". Cum și-a numit jucătoarele
Pro FM
Val de reacții după ce Bianca Censori a apărut într-o nouă ținută provocatoare. Topul nu i-a acoperit bustul...
Film Now
Toți au vorbit despre J.LO la premiera noului ei film. Detaliul care a declanșat zvonuri despre operații...
Adevarul
România imobiliară cu mai multe viteze: de ce apartamentele costă de peste trei ori mai mult de la un oraș la...
Newsweek
Criză la pensie. Număr uriaș de dosare pentru Mica Recalculare, blocate de adeverințe greșite. Se pierd bani
Digi FM
Solistul de la Imagine Dragons și iubita sa au strălucit la prima apariție oficială de când formează un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu creierul tău când stai pe telefon până târziu în noapte. Medicii avertizează asupra unui...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Quentin Tarantino atacă Hollywood-ul și dezvăluie singurul film care l-a impresionat în ultimii șase ani...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...