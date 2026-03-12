Live TV

Video Dezastru în cel mai mare parc din București. Herăstrău, un simbol și monument istoric, este o ruină uitată de autorități

Data publicării:
groapa in parcul herăstrău
Foto: Captură video Digi24

Alei crăpate, maluri surpate și copaci uscați, gata să cadă la prima furtună. Acesta este dezastrul din Herăstrău, cel mai mare parc și monument istoric al Capitalei. În ciuda promisiunilor fără număr, autoritățile nu găsesc de câțiva ani bani pentru restaurare.

 

Sunt crăpături de jur împrejurul lacului din parcul Herăstrău. Un crater este de dimensiunea piciorului atât în adâncime, cât și în lățime. Trecătorii spun că acestea sunt un real pericol, mai ales pentru cei care fac jogging în zonă sau merg cu bicicleta.
 
„Ar trebui făcut. Noi facem tot timpul turul Herăstrăului și pe partea cealaltă era un loc unde puteai să cazi efectiv. Acesta e un parc atât de frumos și atât de cunoscut. Cel mai mare din București. Păcat, păcat că nu se face”, spune o femeie.

Cele mai recente lucrări în jurul lacului s-au făcut în vara anului trecut, doar că numai o porțiune de maximum 30 de metri a fost reparată. O intervenție mai amplă avea să înceapă în octombrie anul trecut, anunța atunci primarul interimar Stelian Bujduveanu, doar că nu s-a întâmplat.
 
„Jalnic, din păcate, mi se pare că e lăsat în paragină. Sunt ani în care nu s-a făcut absolut nimic. S-au întâmplat lucruri neplăcute, chiar cineva a căzut cu o trotinetă,  am și văzut operațiunea de scoatere”, afirmă și o altă femeie. 

„Crăpăturile astea sunt un pericol pentru oricine. Au fost ceva proiecte pentru taluzarea marginii lacului, dar de la an la an s-au lăsat și lăsând totul lucrurile se perpetuează unul peste altul și nu există niciun rezultat, iar când vrei să faci ceva costurile sunt mult mai mari”, spune și un bărbat. 
 
Se împlinesc 9 ani de când s-a votat primul proiect pentru consolidarea malurilor și pare că va mai dura până când vor începe efectiv lucrările. Lacul poate fi golit doar toamna sau iarna și autorizația de construcție nu ar fi fost emisă nici până în ziua de azi.

Digi24 a cerut Primăriei Generale un punct de vedere cu privire la situația Parcului Herăstrău, însă acesta nu a venit până la ora difuzării materialului.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
HIMARS lanseaza racheta
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
5
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Surpriză de proporții! Poziția lui Donald Trump, în condițiile în care Iranul a spus ADIO, SUA
Digi Sport
Surpriză de proporții! Poziția lui Donald Trump, în condițiile în care Iranul a spus ADIO, SUA
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
maini de barbat cu catuse
Un bărbat a fost reținut după ce ar fi agresat sexual două femei în Sectorul 4 al Capitalei. Cum a fost prins
palatul dacia romania
Palatul Dacia - România, din centrul vechi al Capitalei, viitoarea Pinacotecă a Bucureștiului, va fi consolidat și modernizat
femeie cu bagajul in aeroport
Începând de azi, intră în vigoare noi reguli pe aeroporturile din București. Ce se schimbă pentru bagajul de mână
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT001_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-scaled
Propunerea care a stârnit nemulțumiri în ședința Coaliției: primarii din țară să susțină datoriile Bucureștiului. Ce și-au spus liderii
soare meteo vreme bucuresti centru vechi terase
Primăria Capitalei verifică terasele ilegale din centrul Bucureștiului. 15 dispoziții de desființare au fost deja semnate
Recomandările redacţiei
teren desertificat din oltenia
Motivele pentru care România nu a fost interesată să împădurească...
Tehran urban skyline and Iran flag
Cine va conduce Iranul: facțiunile din exil se luptă pentru...
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Volodimir Zelenski, vizită oficială în România. Președintele Ucrainei...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Iranul denunță o „deturnare...
Ultimele știri
Soldați mobilizați pentru a restabili accesul la IT într-un spital polonez după un atac cibernetic de amploare
Regimul iranian, încercuit de dușmani: poate supraviețui războiului cu SUA sub Donald Trump? „Situația internă va fi insuportabilă”
Alina Gorghiu, către George Simion, după ce AUR n-a votat cererea SUA: Nu erai cel mai MAGA dintre MAGA sau nu ți-a dat voie Moscova?
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii vin din plin pentru trei zodii începând cu 11 martie 2026. Cine atrage abundența financiară
Cancan
Vortex polar în România. Meteorologii BBC Weather confirmă Accuweather: Se întorc ninsorile
Fanatik.ro
Ei sunt jucătorii care au câștigat milioane de euro de la Gigi Becali. „Păi și Alibec a luat 500.000 pentru...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Cine e jucătorul de la Rapid care e feblețea Dianei Șucu: “Asta îmi place foarte mult la el”
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
Autorităţile din Turcia, mesaj pentru turişti! Ce se întâmplă cu vacanţele programate. Destinaţiile preferate
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mirel Rădoi! Ce contract a semnat, de fapt
Pro FM
Benny Blanco, prima reacție după scandalul „picioarelor murdare”. Ce spune artistul despre igiena sa: „Știu...
Film Now
Ce spune Harvey Weinstein despre relația fostei lui soții cu Adrien Brody: "Georgina a suferit teribil din...
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Mickey Rourke, evacuat oficial din casa sa din Los Angeles. Actorul a pierdut locuința după o datorie de...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...