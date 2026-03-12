Alei crăpate, maluri surpate și copaci uscați, gata să cadă la prima furtună. Acesta este dezastrul din Herăstrău, cel mai mare parc și monument istoric al Capitalei. În ciuda promisiunilor fără număr, autoritățile nu găsesc de câțiva ani bani pentru restaurare.

Sunt crăpături de jur împrejurul lacului din parcul Herăstrău. Un crater este de dimensiunea piciorului atât în adâncime, cât și în lățime. Trecătorii spun că acestea sunt un real pericol, mai ales pentru cei care fac jogging în zonă sau merg cu bicicleta.



„Ar trebui făcut. Noi facem tot timpul turul Herăstrăului și pe partea cealaltă era un loc unde puteai să cazi efectiv. Acesta e un parc atât de frumos și atât de cunoscut. Cel mai mare din București. Păcat, păcat că nu se face”, spune o femeie.

Cele mai recente lucrări în jurul lacului s-au făcut în vara anului trecut, doar că numai o porțiune de maximum 30 de metri a fost reparată. O intervenție mai amplă avea să înceapă în octombrie anul trecut, anunța atunci primarul interimar Stelian Bujduveanu, doar că nu s-a întâmplat.



„Jalnic, din păcate, mi se pare că e lăsat în paragină. Sunt ani în care nu s-a făcut absolut nimic. S-au întâmplat lucruri neplăcute, chiar cineva a căzut cu o trotinetă, am și văzut operațiunea de scoatere”, afirmă și o altă femeie.

„Crăpăturile astea sunt un pericol pentru oricine. Au fost ceva proiecte pentru taluzarea marginii lacului, dar de la an la an s-au lăsat și lăsând totul lucrurile se perpetuează unul peste altul și nu există niciun rezultat, iar când vrei să faci ceva costurile sunt mult mai mari”, spune și un bărbat.



Se împlinesc 9 ani de când s-a votat primul proiect pentru consolidarea malurilor și pare că va mai dura până când vor începe efectiv lucrările. Lacul poate fi golit doar toamna sau iarna și autorizația de construcție nu ar fi fost emisă nici până în ziua de azi.

Digi24 a cerut Primăriei Generale un punct de vedere cu privire la situația Parcului Herăstrău, însă acesta nu a venit până la ora difuzării materialului.

