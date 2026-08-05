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Video Dezastrul de pe Dunăre, văzut din satelit. Imagini cu fluviul înainte și după ce a fost afectat de secetă

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dunare seceta
Dezastrul de pe Dunăre se vede din satelit.
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Dezastrul de pe Dunăre se vede din satelit. Imagini publicate de Comisia Europeană arată cum era Dunărea înainte de începutul secetei și cum arată acum. Sunt zone întregi în care s-au format insule în mijlocul fluviului, iar în multe locuri apa s-a retras de la mal metri întregi.

Debitul Dunării a coborât la 1.400 de metri cubi pe secundă, sub precedentul minim istoric înregistrat în 2003 și cu două zile mai devreme decât estimaseră hidrologii. Scăderea continuă pune presiune pe funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă, în timp ce autoritățile pregătesc scufundarea a patru barje încărcate cu rocă, într-o intervenție menită să crească nivelul apei în zona centralei și să asigure alimentarea cu apă de răcire a Unității 2.

Debitul fluviului Dunărea, la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), se va situa, miercuri, la valoarea de 1.400 mc/s, similară nivelului minim istoric din 1985, iar ulterior va rămâne staţionar până în primele zile ale săptămânii viitoare, arată prognoza Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

Potrivit hidrologilor, în intervalul 5 - 12 august, valoarea prognozată a debitului va fi sub media multianuală a lunii august (3.900 mc/s). „Menţionăm că estimările prognostice pentru secţiunea Cernavodă au un caracter orientativ, având în vedere impactul potenţial al intervenţiilor în curs din zona de confluenţă a Dunării cu braţul Bala, care pot determina reducerea semnificativă a scăderii de niveluri în această secţiune”, precizează sursa citată.

În aceeaşi perioadă analizată, în aval de Porţile de Fier, debitele Dunării vor fi, în general, în scădere uşoară. Conform INHGA, în intervalul 6 - 12 august, debitele medii zilnice, pe râuri, vor fi relativ staţionare, dar sunt posibile creşteri izolate, de niveluri şi debite, pe unele cursuri mici de apă din zonele de deal şi de munte, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, sub formă de aversă, local mai însemnate cantitativ.

Editor : A.P.

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