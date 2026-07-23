Furtunile se retrag din România. Pentru câteva ore, doar județul Tulcea mai rămâne sub avertizare meteorologică de cod portocaliu. Până la prânz este în vigoare și un codul roșu de inundații, la fel ca și în județul vecin, Constanța. Ploile abundente au făcut probleme în multe alte părți ale țării. Cel mai afectat este județul Prahova, care a trecut prin a treia zi de inundații. De asemenea, furtuna a rănit doi oameni în Gorj.

Este vorba despre doi bărbați din Târgu Jiu. Un copac a căzut peste mașina în care se aflau. Oamenii au fost duși la spital.

Pompierii au intervenit și într-o altă zonă a orașului, unde un alt copac a fost doborât de vântul puternic și a avariat trei mașini. În Gorj a fost cod galben de vijelie.

În Prahova, furtuna a lăsat în urmă case inundate, curți prin care se poate trece cu barca, drumuri distruse și oameni care încearcă disperați să salveze ce mai pot.

Pentru mulți dintre oamenii care trăiesc în zonă, e un coșmar cu repetiție. Nici nu au apucat bine să curețe urmele inundațiilor de zilele trecute, că viitura a făcut din nou prăpăd.

- Uitați aici ce e...

În două localități din județ, apa a intrat și în case.

- Ne-am trezit azi-noapte cu apa peste noi. Mașina în apă, era apa până sus. A distrus mobila, nu știu frigiderul dacă o mai funcționa...

- Ce să facem? Cu cine să ne certăm, cu Dumnezeu? Cu cine? Aveam de toate alea și noi... și roșii, zarzavaturi, porumb...

- E dezastru ce-i aici, dezastru... Beciul la mine, bucătăria, sunt pline de apă.

Apa a trecut în unele zone și de un metru. Pompierii lucrează fără pauză pentru a scoate apa din curțile oamenilor.

Aurelian Manole, primarul din Filipeștii de Târg: Fiind o zonă inundabilă, e terenul mai jos, se strânge apa. Noi încercăm să găsim soluții.

Daniel Nicodim, prefectul de Prahova: Avem nivelul de alertă în cadrul unităților ISU ridicat. Avem ajutoare și din alte județe. Suntem alături de oameni și încercăm să diminuăm efectele acestui fenomen meteo.

Editor : M.B.