cartier de blocuri nou construite
Foto: Guliver/GettyImages
Guvernul pregătește o schimbare importantă pentru piața imobiliară: dezvoltatorii vor fi obligați prin lege să le ofere cumpărătorilor, înainte de semnarea oricărui contract, informații clare, scrise și verificabile despre ce conține exact locuința pe care o vând. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a trasmis pentru Digi24 că măsura urmărește ca „indiferent de nivelul avansului, contractul să fie corect și complet”, iar decizia de cumpărare să se bazeze pe documente reale, nu pe promisiuni comerciale. Noua obligație este prevăzută într-o hotărâre de Guvern aflată în dezbatere publică și este inițiată de Ministerul Economiei și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Scopul declarat al autorităților este simplu: să reducă numărul de situații în care românii cumpără „din broșură” un apartament, iar la final primesc altceva decât li s-a promis.

De ce a apărut această inițiativă

În ultimii ani, numărul de reclamații făcute la ANPC a crescut constant.

Mulți cumpărători au constatat, la recepția apartamentului, că finisajele nu corespund cu cele prezentate inițial, că lipsesc dotări sau că materialele sunt de calitate inferioară față de ce li s-a spus în faza de vânzare.

Nota de fundamentare a proiectului recunoaște această problemă: „s-a constatat o creștere a numărului de reclamații și sesizări formulate de consumatori cu privire la neconcordanțele dintre dotările, finisajele și materialele prezentate în ofertele comerciale și cele efectiv livrate”.

Până acum, nu exista o obligație clară pentru dezvoltatori de a oferi o fișă tehnică standardizată a locuinței, informațiile erau prezentate vag, prin pliante sau discuții verbale, greu de dovedit ulterior.

Practic, dezvoltatorul știa exact ce vinde, dar cumpărătorul afla detaliile reale abia după ce plătea avansul sau semna antecontractul.

Autoritățile spun că această lipsă de transparență a creat o „asimetrie de informație între profesionist și consumator”, ceea ce a dus la dificultăți în luarea unei decizii informate și la numeroase conflicte și pierderi financiare.

Noua hotărâre introduce obligația dezvoltatorilor de a întocmi o „fișă de informare a consumatorului”.

Acest document va deveni parte din contract și va trebui semnat de ambele părți.

Legea prevede că informațiile vor fi incluse „în mod obligatoriu în fișa de informare ce face parte integrantă din contractul de rezervare, antecontractul sau contractul de vânzare-cumpărare”.

În termeni simpli, fișa de informare este un „buletin tehnic” al locuinței, care trebuie să spună clar și verificabil ce primește cumpărătorul.

Nu va mai fi suficient ca dezvoltatorul să promită „finisaje premium” sau „materiale de calitate”. Va trebui să precizeze exact ce tip de materiale sunt folosite și ce dotări sunt incluse în preț.

Ce trebuie să conțină obligatoriu fișa de informare

Documentul va trebui să includă lista completă a dotărilor și finisajelor standard.

Proiectul enumeră explicit: „numărul și tipul prizelor și întrerupătoarelor, tipul tâmplăriei, obiectele sanitare montate, tipul pardoselilor și al faianței, aparatele de încălzire / răcire, sistemul de ventilație, corpurile de iluminat montate”.

De asemenea, trebuie menționate clar opțiunile suplimentare, adică îmbunătățirile disponibile contra cost.

Cu alte cuvinte, cumpărătorul va ști ce primește în prețul de bază și ce trebuie să plătească separat.

Fișa va conține și „specificațiile principale ale materialelor utilizate la structura de rezistență și instalații”, „denumirea furnizorilor și a producătorilor principali”, precum și trimitere la documentația tehnică oficială care a stat la baza autorizației de construire.

Legea spune clar că fișa de informare trebuie prezentată înainte de semnarea primului document juridic: rezervare, antecontract sau contract de vânzare-cumpărare.

Textul prevede că dezvoltatorul „trebuie să se asigure de faptul că cumpărătorul primește și acceptă toate informațiile menționate”.

Asta înseamnă că nu este suficient ca informațiile să existe într-un dosar, cumpărătorul trebuie să le vadă și să semneze că le-a primit.

Dacă un dezvoltator vinde locuințe fără această informare completă, riscă amenzi între 10.000 și 50.000 de lei.

Legea stabilește clar că „comercializarea unităților locative noi fără informarea prevăzută constituie contravenție”, iar controlul și aplicarea sancțiunilor vor fi făcute de ANPC.

Ce spune ministrul Economiei

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat vineri, la Digi24, că proiectul vine într-un context mai larg de dezbateri despre protecția cumpărătorilor și condițiile de contractare în piața imobiliară.

Cred că, în acest caz, ANPC-ul și Ministerul Economiei vin cu o propunere coerentă care ține de contractare și de monitorizare pe parcurs”, a explicat acesta.

Potrivit ministrului, indiferent de nivelul avansului, esențial este ca documentele semnate să fie corecte și complete. „Cu avans mare sau cu avans mic, haideți să securizăm o chestiune: contractul să fie corect și complet. Asta ne dorim prin această fișă suplimentară”.

Oficialul a subliniat că noua obligație mută responsabilitatea în zona documentelor scrise: „De acum încolo, dacă va deveni lege acest proiect, dezvoltatorul imobiliar e obligat să pună informațiile clare despre dotări, despre finisaje, despre specificațiile tehnice, despre furnizori, respectiv despre documentația tehnică”.

În opinia sa, semnarea unei astfel de fișe va schimba raportul dintre dezvoltator și cumpărător. „E foarte bine dacă ai în față, scris, la semnat aceste informații, fiind viitor cumpărător. Din această semnătură informată vor deriva mai multă seriozitate și responsabilitate în fața legii, dar și posibilitatea de a monitoriza ulterior cum se întâmplă lucrările”, a explicat ministrul.

Totodată, acesta a precizat că proiectul a fost inițiat de ANPC și că instituția va trebui să îl aplice fără a bloca piața. „ANPC-ul are obligația să pună în practică toate atribuțiile legate, fără să blocheze economia României sau antreprenorii cinstiți”.

Ce câștigă românii din această schimbare

Autoritățile susțin că noile reguli vor permite cumpărătorilor să compare corect ofertele diferiților dezvoltatori, să știe exact ce plătesc și să evite surprizele neplăcute la recepția apartamentului.

În document se arată că scopul este „prevenirea și limitarea prejudicierii consumatorilor”, „reducerea litigiilor” și „creșterea gradului de încredere a consumatorilor în piața imobiliară”.

Pentru dezvoltatori, impactul financiar este minim, deoarece „costurile se limitează la elaborarea și furnizarea fișei de informare, pe baza datelor deja existente”.

Pentru cumpărători, legea nu aduce costuri suplimentare, ci doar mai multă claritate și protecție.

În direct la Digi24, ministrul Economiei, Irineu Darău, a transmis și un mesaj direct către cumpărători: „Mesajul meu va fi întotdeauna către oameni să citească foarte atent la ce se angajează pentru 20-30 de ani. Ceea ce încercăm să asigurăm noi este că acest contract pe care îl vor citi va conține și această fișă tehnică privind specificațiile”.

