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Dialog strategic la București: Cătălin Predoiu a avut o întâlnire cu oficialul american Mike Rogers. Ce teme au fost discutate

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Cătălin Predoiu și Mike Rogers. Foto: Facebook/ Cătălin Predoiu
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Cătălin Predoiu, ministrul interimar de Interne, a avut, sâmbătă, o întrevedere cu Mike Rogers, preşedintele Comisiei pentru Forţe Armate din Camera Reprezentanţilor a Statelor Unite ale Americii, cu prilejul vizitei în România a unei delegaţii a Congresului SUA conduse de acesta.

Potrivit unui comunicat de presă, discuţiile au vizat consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii, evoluţiile de securitate din regiune, importanţa strategică a Mării Negre, precum şi perspectivele aprofundării cooperării bilaterale în domeniul afacerilor interne.

Ministrul Cătălin Predoiu a evidenţiat importanţa angajamentului constant al Statelor Unite pentru securitatea Flancului Estic al NATO şi a regiunii Mării Negre, precum şi rolul esenţial al relaţiei transatlantice în actualul context de securitate. Totodată, a subliniat angajamentul României de a continua să acţioneze ca aliat de încredere, furnizor de securitate şi partener strategic al Statelor Unite, care contribuie activ la stabilitatea regională. O atenţie deosebită a fost acordată regiunii Mării Negre, a cărei importanţă strategică pentru securitatea euroatlantică a crescut semnificativ în actualul context geopolitic. Predoiu a subliniat că România şi Statele Unite împărtăşesc acelaşi obiectiv fundamental în regiune - asigurarea securităţii şi stabilităţii pe termen lung - şi a evidenţiat rolul României în protejarea Flancului Estic al NATO şi în consolidarea securităţii în regiunea extinsă a Mării Negre”, se arată în comunicatul MAI.

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În cadrul întrevederii a fost abordată şi dimensiunea de securitate internă a actualelor provocări regionale, în condiţiile în care ameninţările hibride, criminalitatea organizată transfrontalieră, riscurile cibernetice şi ameninţările la adresa infrastructurilor critice impun o cooperare tot mai strânsă între partenerii strategici.

Un punct important al discuţiilor l-a reprezentat cooperarea dintre Ministerul Afacerilor Interne şi agenţiile americane de aplicare a legii şi de securitate internă, în special în domeniul combaterii criminalităţii organizate, traficului de droguri şi de persoane, securităţii frontierelor, migraţiei ilegale, criminalităţii informatice şi terorismului. (...) Cei doi oficiali au subliniat interesul comun pentru consolidarea dimensiunii de securitate a Parteneriatului Strategic România-SUA, precum şi pentru continuarea dialogului şi cooperării pragmatice dintre autorităţile române şi americane. În cadrul discuţiilor, demnitarul român a exprimat, totodată, aprecierea pentru sprijinul constant şi bipartizan al Congresului SUA acordat României, precum şi pentru atenţia acordată securităţii Flancului Estic al NATO şi regiunii Mării Negre”, informează MAI.

Predoiu a subliniat că pentru România relaţia cu Statele Unite reprezintă un rol cheie din punct de vedere securitar.

Programul SAFE este în stadiu incipient, pilonul european de apărare este în construcţie, va dura ani de zile până când va fi funcţional deplin. De aceea, ţinând cont de contextul securitar regional şi de perspectivele acestuia, relaţiile cu SUA şi NATO sunt esenţiale pentru securitatea ţării noastre. În raport cu această situaţie, Guvernul României trebuie să facă mai mult pentru consolidarea relaţiei economice cu SUA, odată redobândită capacitatea constituţională deplină, pentru generarea de proiecte economice de mare anvergură, pentru atragerea de investiţii americane de ordinul zecilor de miliarde în proiecte cu capacitate de tractare a economiei de mâine, dar şi cu efect indirect în creşterea securităţii. (...) Instalarea unui nou Guvern cu puteri depline trebuie să aducă o redemarare a proiectelor de cooperare economică cu SUA, aşa cum am făcut-o pe durata mandatului meu pe linia de afaceri interne, ordine şi siguranţă publică, combaterea crimei transfrontaliere, a migraţiei ilegale, traficului de droguri, terorismului şi cybercriminalităţii”, a afirmat Cătălin Predoiu. 

Editor : Ș.R.

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